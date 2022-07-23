Gündem Tahıl sevkıyatı nasıl işleyecek? Sekiz maddede tarihi anlaşmanın detayları
İSTANBUL AVRUPA

Tahıl sevkıyatı nasıl işleyecek? Sekiz maddede tarihi anlaşmanın detayları

Tahıl koridoru anlaşması için tarihi imza İstanbul'da atıldı. Türkiye’nin arabuluculuk çalışmasının başarıyla sonuç vermesiyle, Ukrayna savaşı nedeniyle büyük bir gıda krizinin eşiğine gelen dünya rahat bir nefes aldı. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan anlaşmaya göre tahıl gemileri önce İstanbul’a gelecek, oradan da tüm dünyaya dağılacak. İşte 8 maddede, Karadeniz’de bekleyen tahıl yüklü gemilere Boğazlar’ın yolunu açan anlaşmanın detayları...

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Tahıl koridoru nedir, hangi ülkeler imzaladı? Tahıl koridoru anlaşmasının detayları neler? İşte madde madde Tahıl Koridoru Anlaşması
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Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres, Rus ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda imzalandı.

KRİZ SONA ERDİ

Tarihi nitelikte olan tahıl koridoru anlaşmasıyla, Rusya'nın Ukrayna tahıl gemilerinin Karadeniz limanlarından geçmesine izin verip oluşan gıda krizine son bulması amaçlanıyor.

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TAHIL KORİDORU PLANI MADDELERİ NELER?

Türkiye ve BM tarafından mayıs ayından bu yana yürütülen arabuluculuk çabalarının sonuç vermesiyle imzalanan anlaşma savaşta bir ilki ve dönüm noktasını temsil etmesi bir yana, dünyayı saran tahıl krizi ve beraberinde gelen gıda fiyatlarındaki artışa da çare olması bekleniyor.


Dünya nefes aldı: İstanbul'da tarihi imzalar
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Dünya nefes aldı: İstanbul'da tarihi imzalar

1) 25 MİLYON TON TAHIL YOLA ÇIKACAK

Anlaşmayla Odessa başta olmak üzere Ukrayna limanlarında sıkışıp kalan kargo gemileri ile silolardaki tahılın tahliyesi hedefleniyor. Limanlarda mahsur kalan gemi sayısının 80 civarında olduğu, ayrıca silolarda 20 ila 25 milyon ton tahıl bulunduğu hesaplanıyor.

2) MAYINLAR TEMİZLENECEK: RUSYA ASKERİ FAALİYETTE BULUNMAYACAK

Rusya, kargo gemilerinin sorunsuz geçişini garanti edecek, bölgede askeri faaliyette bulunmayacak. Mayınların temizlenmesinin ardından Ukrayna karasularını ihlal etmeyeceğine dair güvence verecek.

  • Kiev yönetimi, denizden Rus çıkarmasına karşı döşenen mayınların temizlenmesi durumunda güvenlik zaafı oluşacağından endişe ediyor.

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Tahıl koridoru anlaşması dünya basınında: Türkiye için diplomatik zafer

3) RUS GEMİLERİ UKRAYNA KARASULARINA GİRMEYECEK

Ukrayna denetimindeki Odessa, Pivdennyi ve Chornomorsk limanlarından gemilere yüklenen tahıl, kılavuz gemiler eşliğinde İstanbul’a gelecek, oradan tüm dünyaya yolculuk edecek. Ukrayna, Rus gemilerinin kendi karasularına hiçbir şekilde girmemesini istiyor.

4) GEMİLER İSTANBUL’DA ARANACAK: SİLAH TAŞINMADIĞI KONTROL EDİLECEK

Ukrayna’dan tahıl almaya giden gemilerin silah taşımadığından emin olmak için Rusya ve Türkiye’nin gözetiminde arama yapılacak. Gemilerin Karadeniz’e açılmadan önce İstanbul’da aranması planlanıyor.

Tahıl koridoru için imzalar atıldı: Denetim İstanbul'da kurulacak merkezde yapılacak
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Tahıl koridoru için imzalar atıldı: Denetim İstanbul'da kurulacak merkezde yapılacak

5) İSTANBUL'DA KOORDİNASYON MERKEZİ KURULACAK

Tüm operasyon İstanbul’da kurulacak koordinasyon merkezince izlenecek. İlgili merkezin operasyona hazır hale gelmesi için 3-4 hafta gerektiği, bu nedenle sevkıyatlara tam kapasite başlanmasının ağustosun ikinci yarısını bulabileceği belirtiliyor.

6) TAHILDA FİYATLAR GERİLEDİ

Anlaşma haberleriyle buğday fiyatları geriledi, piyasa göstergesi Chicago endeksi yüzde 3 düştü. Avrupa’da da hayvan yemi olarak kullanılan tahılda fiyatlar yüzde 3 geriledi.

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7) OPERASYON 120 GÜNDE BİTECEK

120 günlük takvim için imzalanan anlaşma süre bittiğinde otomatik olarak yenilenebilecek. Ancak uzmanlara göre limanlardaki tahıl yükünü eritmek için bu kadar süre yeterli. Bu arada Ukrayna ve Rusya birbirleriyle anlaşma imzalamayacak. İki ülke de Türkiye ve BM ile paralel anlaşmalar yapacak.

8) UKRAYNA TAHILINA BAĞIMLI ÜLKELER

Libya ve Pakistan tüm buğday tüketimlerinin yüzde 48’inde Ukrayna’ya bağımlı. Lübnan için bu oran yüzde 81. Moldova buğdayın yüzde 92’sini, Katar yüzde 64’ünü, Tunus yüzde 49’unu, Mısır yüzde 26’sını Ukrayna’dan ithal ediyordu.

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'tahıl koridoru' tebriği
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Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'tahıl koridoru' tebriği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tarihi 'Tahıl Koridoru Anlaşması' dolayısıyla tebrik etti.

Bakan Akar açıkladı: Tahıl Sevkiyatı Anlaşması gıda fiyatlarını düşürür mü?
OYNAT 01:56
Bakan Akar açıkladı: Tahıl Sevkiyatı Anlaşması gıda fiyatlarını düşürür mü?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı canlı yayında, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 'Anlaşmayla birlikte gıda fiyatlarında düşüş olacak mı?' sorusunu yanıtlayan Bakan Akar, 'Bu işin uzmanları gıda fiyatlarının düşeceğini söylüyor. Tahıl sevkiyatının başlamasını bırakın, görüşmeler başladığı andan itibaren gıda fiyatları düşmeye başladı. Bu ülkemiz ve milletimiz için bir gurur kaynağı.' dedi.

Tahıl krizinin sona ermesi için önemli çalışmaların yapıldığını aktaran Akar, ' Ülkeler arası diyaloğun olması önemli. Her şeye rağmen bir şekilde diyaloğu sürdürmemiz lazım. Üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl sevkiyatı açıklaması: Karadeniz'den dünyaya nefes borusu olacak
OYNAT 02:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl sevkiyatı açıklaması: Karadeniz'den dünyaya nefes borusu olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Tahıl Sevkiyatı Anlaşması' imza töreninde yaptığı konuşmada, tahıl sevkiyatının önemine vurgu yaparak, 'Önümüzdeki günlerde başlayacak gemi trafiğiyle Karadeniz'den dünyanın birçok ülkesine yeni bir nefes borusu açmış olacağız. Bu son derece önemli planın icrası ve denetimi, İstanbul'da kurulacak müşterek koordinasyon merkezi tarafından gerçekleştirilecektir.' dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe teşekkür
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkçe teşekkür
Türkiye, kritik bir anlaşmanın imzalanmasına ev sahipliği yaptı. İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'i (BM) bir araya getiren toplantıda, Ukrayna tahılının Karadeniz'de oluşturulacak güvenli koridor üzerinden küresel piyasalara ulaştırılmasını sağlayacak anlaşmaya imzalar atıldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dolmabahçe'de gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın imza töreninde konuşma yaptı. Guterres, 'Bugün Karadeniz'de bir umut ışığı var. Şu anda bunun olmasını sağlayan bütün taraflara teşekkür etmek istiyorum' dedi.


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Fahrettin Altun tahıl koridoru anlaşmasını değerlendirdi.

​İstanbul'da tarihi imzalar atıldı.

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