Gündem Tahıl krizinin çözümü için kırmızı hat kuruldu
ANKARA

Tahıl krizinin çözümü için 'kırmızı hat' kuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizinin çözümü için "kırmızı hat" diplomasisini hayata geçirdi. Milli Savunma Bakanı Akar'ın öncülüğüyle oluşturulan hatta, sorunu çözüme ulaştırmak üzere Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakanlıklarından general rütbesinde birer personel görevlendirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA

Gıda yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkamaması nedeniyle, dünya genelinde hububat krizi yaşanıyor. Liman çevresine döşenen mayınlar ve çatışmalar, sorunun çözümünü daha da zorlaştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüme yönelik diplomatik çalışmaları sürerken, Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları arasındaki telefon görüşmelerinin sonuncusu geçen hafta yapıldı. Akar önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ardından Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Bakan Akar muhataplarına, insani durum daha da kötüleşmeden bir an önce ateşkesin sağlanmasına verilen önemi ifade etti.

Çavuşoğlu: Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz
GÜNDEM
Çavuşoğlu: Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz

General görevlendirildi

Görüşmelerin diğer gündem maddesini ise Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesi oluşturdu.

Söz konusu durumun farklı coğrafyalardaki ülkelere olumsuz etkisi dile getirilirken, sorunun çözümüne yönelik yeni bir adım atıldı.

Akar'ın öncülüğünde, konuyu daha yakından ele almak ve sonuca ulaştırmak üzere savunma bakanlıklarından birer personelin görev yapacağı "kırmızı hat" oluşturuldu.

General rütbesinde olduğu öğrenilen görevliler, sorunun çözümü için Türkiye ile doğrudan iletişim kuruyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, tahıl krizinin bir an önce sonlandırılmasını istediklerini belirterek, "Hem Rusya hem Ukrayna ile yoğun görüşme trafiğimiz var. İki tarafın bazı çekinceleri var. Biz de aradaki çekinceleri ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Bu konuda umutluyuz." ifadelerini kullanmıştı.

Suzuki S-Cross Türkiyede

Suzuki S-Cross Türkiye'de

​Fiyat listesi açıklandı: Özellikleri göz doldurdu.
Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Çalışan herkesi ilgilendiriyor

Yargıtay'dan haftalık izinle ilgili emsal karar.
Polise yumruk atmıştı! DBPli Salihe Aydeniz için hazırlanan fezleke Ankaraya gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e şart koştu.

Konyaspor ile Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oldu.

​İkinci el otomobil alacaklar dikkat.

​Türkiye ve Ukrayna savunma bakanlığından bir personel görev yapacak

Halk arasında 'Ölüm Yolu' olarak biliniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.