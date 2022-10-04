Tahıl sevkiyatı tam gaz sürüyor: 6 milyon tonu geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” imzalandı.

Belge çerçevesinde, Ukrayna'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini dünya pazarlarına ihracı için geliştirilen planı yürütecek ve gözlemleyecek Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin (MKM) açılışı 27 Temmuz'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapıldı.

Akar, üç ülke ve BM arasında imzalanan anlaşma konusunda muhataplarıyla da yoğun görüşme trafiği yürüttü.

EKONOMİ Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında 1,7 milyon ton yük taşındı

İstanbul Boğazı girişinde demirliyor

Anlaşma kapsamında Ukrayna'da tahıl yüküyle hareket eden gemiler, İstanbul Boğazı girişinde kendilerine tahsis edilen alana demirliyor ve Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutuluyor. Denetimin ardından gemiler, varış limanlarına doğru yola çıkıyor.

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GÜNDEM MSB: Tahıl sevkiyatı için 9 gemi hareket etti

8 gemi daha yola çıktı

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarı 6 milyon tonu geçtiğini duyurdu Ayrıca bugün 8 gemi daha Ukrayna limanlarından hareket etti.