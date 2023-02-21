Tahliye edilen okullara sabahçı-öğlenci modeli

İstanbul Valiliği tarafından riskli olduğuna karar verilen 93 okulda öğrencilerin tahliyesine başlandı. Bu kapsamda B bloku ile spor salonu riskli ilan edilen Fatih’teki Pertevniyal Lisesi’nde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik başladı. Öğrenciler, okula gelerek, özel eşyalarını aldı. Küçükçekmece’deki Kanarya Ortaokulu boşaltılırken, Sultangazi’deki 75. Yıl İlköğretim Okulu, karardan haberdar olmayan veli ile öğrencilere duyuru yapabilmek için sabah kapılarını açtı.

Kanarya Ortaokulu - Küçükçekmece

ÇÖZÜMLER GELİŞTİRİLDİ

Tahliyesi yapılan okulların her birinin durumuna göre özel bir çözüm geliştirildi. Tamamen yıkılacak veya güçlendirilecek ile bir kısmı yıkılacak okulların belirlediği süreçler şöyle olacak:

Tamamen yıkılacak olanlar en yakın okullarla eşleştirildi. Eşleştirilen okullarda sabahçı-öğlenci sistemine geçildi. Okullardan kendi öğrenci ve öğretmenleri ile sabah, diğeri ise öğleden sonra dersbaşı yaptı. Ayrıca okula mesafesi uzayan öğrencilere ücretsiz servis hizmeti verilmeye başlandı.

Pertevniyal Lisesi - Fatih

TARİHİ LİSELERDE TAHLİYE

Tarihi Vefa Lisesi gibi sadece bir bölümü yıkılacak okullarda ise, öğrenciler diğer sağlam bloklarda eğitime devam edecek. İstanbul’un tarihi okullarından Pertevniyal Lisesi’nde de 3 bloktan biri güçlendirilecek, diğer ikisi yıkılarak yeniden yapılacak. Tek blok öğrenciler yeterli olmadığı için öğrenciler Şehremini Lisesi’nde öğlenci olarak eğitimine devam edecek.



