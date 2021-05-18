Gündem Tahliyeyi önlemek isteyen büfeciden silahlı eylem
ANTALYA

Tahliyeyi önlemek isteyen büfeciden silahlı eylem

Antalya'da kira süresi dolan büfe işletmecisi, iş yerinin tahliye edilmesini önlemek için elindeki tabancayla eylem yaptı. Bölgeye polis ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de sevk edildi. Şüpheli, yaklaşık bir saatlik ikna çalışmasının ardından gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Tahliyeyi önlemek isteyen büfeciden silahlı eylem
Zanlının götürülmesinin ardından iş yerinin tahliyesine başlandı.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Seyir Terası'nda meydana geldi. İki yıldır işletmecisi olduğu büfenin tahliye edilmesi için avukatların geldiğini gören Mesut Cansevgili, tabancasını çekti.

İhbar üzerine adrese Özel Harekat polisleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Özel Harekat polisi, yaklaşık bir saat boyunca Cansevgili'yi ikna etmeye çalıştı.


DHA

ARKADAŞI İKNA ETTİ

Babası Recep ile kardeşi Engin Cansevgili'nin ısrarına rağmen Mesut Cansevgili eylemini sürdürdü.

İş yerinden tanıdığı Bayram Tezer, Cansevgili’yi ikna etmek için polisten izin istedi. Mesut Cansevgili'nin yanına giden Tezer, tabancayı alarak polise teslim etti.

DHA

Polisin su içirerek sakinleştirmeye çalıştığı Mesut Cansevgili, "Bizi çıkarıyorlar. Ben aidatımı, kiramı vermişim beni çıkarıyorlar. Ben yeni evliyim, arabamı sattım, her şeyimi sattım. Bana sözleşme gelmedi. Hiçbir şey imzalamadım. Bana 3 bin TL borcun var diyorlar. Ben her ay pandemide kiramı verdim. Burayı akrabalarına vermek istiyorlar" dedi.

DHA

Mesut Cansevgili, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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