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Takip MİT'ten imha SİHA'dan

MİT, terör örgütü PKK/KCK’lı Rojda Bilen'in Süleymaniye’de etkisiz hale getirildiği anların görüntüsünü paylaştı. Süleymaniye kırsalında takibe alınan beyaz pikap araç, SİHA ile vuruldu. Alev alev yanan araçta bulunan Bilen, etkisiz hale getirildi.

04:00 - 21/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:59 - 21/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu Rojda Bilen, Süleymaniye’de etkisiz hale getirildi. MİT, teröristin öldüğü anların görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde, "Bişeng Brüsk" kod adlı terörist Bilen'in içinde bulunduğu beyaz pikap araç Süleymaniye kırsalında takibe alındı. Yol boyu takip edilen araç, SİHA ile vuruldu. Alev alev yanan araçta bulunan Bilen, etkisiz hale getirildi.

Sızamadan enselendi

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Mehmet Kılıç’ı Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışırken yakaladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT’nın teknik desteği ile terörist Kılıç’ın Zeytin Dalı Harekatı alanında eylem girişiminde bulunacağı tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan SMO unsurları, teröristi sağ ele geçirdi.

2019'DA KARAKOLA SIZMIŞ

Rızgar Amed" kod adlı Kılıç’ın örgütün 2019’da Şırnak Uludere Karaçalı Karakolu’na yönelik gerçekleştirdiği sızma faaliyetinde de yer aldığı belirtildi. Terör örgütü PKK’ya Mayıs 2015’te Muş Şenyayla kırsalında ikamet eden akrabaları vasıtasıyla katılan Kılıç, örgütün sözde askeri ve ideolojik eğitimlerinin ardından Irak Metina ve Gara’ya gitti. 2019’da TSK’nın hava operasyonunda yaralanan terörist, 2020’de örgüt tarafından Rojava alanında görevlendirildi.

TÜRKİYE’YE GETİRİLECEK

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'terör amaçlı örgüte üye olma' suçundan yakalama kararı bulunan Kılıç'ın yargılanmak üzere Türkiye'ye getirileceği belirtildi.




#Operasyon
#MİT
#PKK
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