Takip MİT'ten imha SİHA'dan

Güvenlik güçleri, terörle mücadelesini hız kesmeden kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda kent merkezlerine ve kırsal alanlarda örgüt mensuplarının izleri tek tek sürülüyor. Son olarak MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik topluluğu kadın genel sorumlusu "Bişeng Brüsk" kod adlı Rojda Bilen'in etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Söz konusu operasyona ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde terörist Rojda Bilen'in içinde bulunduğu araç uzun bir takibin ardından kırsal alanda düzenlenen hava saldırısı ile imha ediliyor.