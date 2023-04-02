Takiye ile buraya kadar.

FETÖ’ye yardım suçundan yargılanan İstanbul eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu’nun başını çektiği İstanbul Platformu’nun iftar programına katılan ve ardından seccadeyi çiğneyen 6’lı Masa ve HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, tepki gelmesi üzerine “Göremediğim için çok üzgünüm” dedi. Kılıçdaroğlu, kendisine tepki gösterenleri de propaganda aparatı olarak nitelendirdi. 6’lı Masa’nın ve HDP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün İstanbul Platformu’nun düzenlediği iftar programına katıldı. Programın ardından 2016-2021 tarihleri arasında Düzce’de baro başkanlığı yapan ve CHP’den milletvekili aday adayı olan Azade Ay ile görüştü. Azade Ay, Kılıçdaroğlu ile çekildiği fotoğrafı Düzce yerel basınına atarak haber yapılmasını istedi. Daha sonra fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu ve Azade Ay’ın seccadeye basması dikkat çekti. Fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı Ayşe Baran Yeşilyurt yer alıyor.

İLK AÇIKLAMA CHP’DEN

Kılıçdaroğlu’nun seccadeye ayakkabılarıyla bastığı fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından gelen tepkiler üzerine CHP Genel Merkezi tarafından bir açıklama yapıldı. CHP tarafından yapılan açıklamada, “Söz konusu fotoğraf Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ile birlikte katıldığı kalabalık bir iftar buluşmasının ardından çekilmiştir. Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle yerde bulunan seccade fark edilememiştir” ifadelerine yer verildi.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Kılıçdaroğlu’na tepkiler gün boyu devam etti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu önce sosyal medyadan sonra da İstanbul’da katıldığı Saadet Partisi iftarında konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu sosyal medyadaki mesajında, “Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum” diyerek kendini savundu. SP iftarında ise şu ifadeleri kulllandı: Salon kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim. Böyle iftiralardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum.

Kılıçdaroğlu, bu platformun toplantılarına yabancı değil. 2019 yılında da Canan Kaftancıoğlu ile birlikte toplantıya katılan Kılıçdaroğlu, partide eleştirilere neden olmuştu. İlhan Cihaner, Kılıçdaroğlu’na, “Hüseyin Avni Mutlu, kumpas davaları, Hrant Dink cinayeti ve Gezi zamanının İstanbul valisidir. FETÖ’cü yapılanmaya ‘bilerek isteyerek yardımcı olmak’ suçundan mahkûm olmuş birisidir” diyerek tepki göstermişti. CHP teşkilatı, Kılıçdaroğlu’nun ‘Hüseyin Avni Mutlu ile ne işi olabilir’ gibi yorumlar yapmıştı.

Değerlerimize bu kadar yabancı

Kılıçdaroğlu’nun seccadeyi ayaklarının altına alması büyük tepki çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu fotoğrafı paylaşarak, “Ayakkabınız ile bastığınız yer, Müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir” ifadelerine yer verdi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de, “Düzce’yi Yüce Meclis’te temsil etmek için aday adayı olan eski Baro Başkanı Azade Ay ve her gün muhafazakâr kadınlardan oy isteyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Ayakkabı ile çiğnedikleri ise seccadeler! Olmaz ya bir de iktidara gelseler. Yorumu hemşehrilerime bırakıyorum” dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, “Canan Kaftancıoğlu da görmemiş, yanındaki kadınlar da görmemiş, fotoğrafçı da görmemiş, etrafındaki partililer de görmemiş. Halkının değerlerine bu kadar yabancı bu insanlar ülkeyi yönetecek olsa o değerlere saygı duyup onları gözetir mi?” sorusunu yöneltti. Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız da “Milletin değerlerini ayaklar altına alan zihniyetin dini değerlerle ve Müslümanlarla helalleşme, barışma mantığı böyle oluyor demek ki” ifadelerini kullandı.















