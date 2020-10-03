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Taksiciden 750 bin TL'lik vurgun iddiası

Antalya'da çalışan Hamit A. (30), iddiaya göre esnafın güvenini kazandıktan sonra çeşitli vaatlerle topladığı yaklaşık 750 bin TL ile kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını iddia eden 8 kişi ise suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi DHA
Mağdurlar şikayetçi oldu.
Mağdurlar şikayetçi oldu.


Muratpaşa ilçesindeki taksi durağında 1.5 yıl boyunca şoför olarak çalışan Hamit A., durak yakınında bulunan esnafın güvenini kazandı. Hamit A., çok para kazandıracak işler yapacaklarını söyleyerek, kebapçı, kuyumcu, telefoncu ve belediye çalışanı gibi 8 kişiden aldığı yaklaşık 750 bin TL ile ortadan kayboldu.

Dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar, 3 haftadır haber alamadıkları Hamit A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık şikayetle ilgili takipsizlik kararı verdi.

DHA
Mağdurlar şikayetçi


Patronunu dahi dolandırdı

1,5 yıldır şoför olarak çalıştırdığı Hamit A.'ya toplam 72 bin TL verdiğini söyleyen taksi sahibi Adem Bayraklı (56), 2 ay ödeme yaptıktan sonra Hamit A.'ın ortadan kaybolduğunu anlattı. Bayraklı,

  • "Eleman olarak işe almıştım, geceleri taksiye çıkıyordu. Bana gelip sıkıntıya girdiğini söyledi. Kendisine 72 bin TL verdim. 1 hafta sonra vereceğine dair söz verdi ama günü gelince de sırra kadem bastı. Benim dışımda 7-8 kişiyi daha bu şekilde dolandırmış. Kimsenin de kimseden haberi yok. Ben iyi niyetimin kurbanı oldum. Tekrar savcılığa gideceğiz. Hamit A., aşağı yukarı 750 bin TL parayla ortadan kayboldu" diye konuştu.

Bir arkadaşı 7 bin TL kaptırmış

Duraktaki taksici arkadaşı Cengiz Özdemir de dolandırıldığını iddia ederek, "Ben 7 bin TL kaptırdım. Bana 'Dışarıdan malzemeler alacağız. Param eksik' dedi. Ben de kendisine para verdim. Kısa sürede ödeyeceğini söyledi ama kendisine bir daha ulaşamadım. Sonrasında bu duruma düşen arkadaşlarla savcılığa gidip şikayetçi olduk" dedi.

DHA
İş arkadaşı da mağdur

'Antalya'nın Tosucuk'una denk geldik'

Taksi durağına yakın noktadaki kebapçıda usta olarak çalışan Mehmet Sezik (37), 'Antalya'nın Tosuncuku’na denk geldiğini söyledi. 3 yıldır tanıdığı Hamit A. ile para alışverişi yaptığını dile getiren Sezik,

  • “Araba alım satım, içecek alım satım vaatlerinde bulundu. Biz de kendisine esnaf olarak inanıyorduk. 3-4 senedir kendisini tanıyorduk. Arkadaşın arabasını alıp, aynı arabayı satıyormuş gibi gösteriyordu. Alanlara da 'Biz böyle, şöyle ticaret yaptık' diyerek bizi kandırdı. Bizim paralarımızı da aldı, sadece bizim paramızı değil, eşimizden dostumuzdan aldığımız paraları da alarak ortadan kayboldu. Patronumdan 50 bin TL, kardeşimden 40 bin TL, benim de 56 bin TL'mi aldı. Dekontlarımız da var. Onları da savcılığa gönderdik" diye konuştu.

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Dolandırdığı miktar 750 bin TL'yi buldu

Paraları aldıktan bir süre sonra Hamit A.'ın ortadan kaybolduğunu anlatan Sezik, “Babasına gittik, o da bizi dükkanından kovdu. Kardeşini aradık, onu da bulamadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletimize sığınıyoruz. Mağduruz, kendisi karşımıza çıksa 'Ödeyeceğim' dese, ona da razıyız. Sadece ben değil, 7-8 arkadaşımızı böyle dolandırmış. Toplamında yaklaşık 750 bin lirayla ortadan kayboldu" dedi.

Hamit A.'yı 9 aydır tanıdığını belirten kuyumcu Murat Karakaya ise, “Araba alacağım zaman bana yardımcı oldu. O esnada güvenimi kazanmıştı. Zamanla ticari ilişkimiz arttı. Son olarak Hamit A.'ya 250 bin TL verdim, sonrasında kayıplara karıştı. Parayı Hamit A.'ya verirken senet imzalattım. Son görüşmemde 'Eşimle ilgili problemlerim var' diyordu. Sonrasında bir daha ulaşamadık. Hattını sildirmiş" diye konuştu.

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