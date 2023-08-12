Taksicilerin lambaları 'akıllanmadı'

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Mayıs ayı itibarıyla sistemin zorunlu hale geldiğini aktardı.
UKOME'de 26 Ocak 2023'te alınan kararla, taksilerde 'Akıllı Tepe Lambası' sistemine geçilmiş, aracın üst bölümündeki tepe lambasında "Boş-dolu-Rezerve-SOS" bilgilerini yansıtacak led ekranlı tepe lambaları zorunlu hale getirilmişti.
İTaksi ile de entegreli çalışacağı belirtilen ve şoförlerin manuel olarak müdahale edemeyeceği sisteme geçiş için taksilere yaklaşık 5 aylık bir süre tanınmıştı.
Kararın üzerinden 8 ay geçmesine rağmen taksilerin büyük bir kısmının bu sisteme geçiş yapmadığı görüldü.
İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, Mayıs ayı itibarıyla sistemin zorunlu hale geldiğini aktardı.
Cihan, taksilerle ilgili denetim ve şikayetler hakkındaki son verileri de açıkladı.
'Ağustos ayında 45 binin üzerinde yine gelen şikayetler var'
90 bin denetim yapıldı: 37 bin 500 yaptırım uygulandı
'Tepe lambası 31 Mayıs itibariyle zorunludur'
'İTaksi denetim uygulaması olarak şu anda gayet mükemmel şekilde çalışıyor'
'Taksimetreyi açtığımda tepe ışığı sönüyor'
Taksicilerin büyük bir kısmının sisteme geçiş yaptırmadığı görüldü, bazı taksiciler ise araçlarında iTaksi'nin çalışmadığını iddia etti.