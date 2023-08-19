Taksicinin kısa mesafe cinayeti

Jamal Doumane.
Beyoğlu’nda taksi şoförüyle tartışan Fas uyruklu Jamal Doumane, çıkan kavgada hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescid Mahallesi’nde meydana geldi. 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, olay günü arkadaşlarını ziyaret etmek için eskiden güvenlik olarak çalıştığı gece kulübüne gitti. Sabah saatlerinde kulüpten çıkan Doumane, Şişli’deki evine gitmek için yoldan geçen bir taksiyi durdurdu. Taksici Doğan G. iddiaya göre adamı, gideceği adresi “kısa mesafe” bulması nedeniyle aracına almadı. Bunun üzerine duruma sinirlenen Doumane, giden taksinin arka tamponuna eliyle vurdu. Bunun üzerine aracından inen taksici ile Faslı Doumane arasında tartışma çıktı.
YUMRUK ATIP DÜŞÜRDÜ
Tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğü olayda, taksici, attığı yumrukla Doumane’yi yere düşürdü. Başını kaldırıma çarpan adam olduğu yerde hareketsiz şekilde kalırken, taksici ise aracına binerek kaçtı. Kavgadan sonra olay yerinden ayrılan taksi şoförü Doğan G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan G. hakkında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘kasten yaralama’ suçundan “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
YARALAMA SUÇU CİNAYETE DÖNDÜ
Hastaneye kaldırılan Doumane’nin beyin ölümü gerçekleşti. Gece saatlerinde hayati fonksiyonları duran adam hayatını kaybetti. Jamal Doumane’nin hayatını kaybetmesiyle taksici yeniden gözaltına alındı. Doğan G, “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçundan tutuklandı.