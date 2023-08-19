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Taksicinin kısa mesafe cinayeti

Beyoğlu’nda taksici Doğan G. ‘kısa mesafe’ yüzünden tartıştığı Faslı Jamal Doumane’yi vurduğu yumrukla yere düşürdü. Başını kaldırıma çarpan Doumane kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Doğan G., Doumane’nin ölümüyle gözaltına alınarak tutuklandı.

04:00 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Jamal Doumane.

Jamal Doumane.

Beyoğlu’nda taksi şoförüyle tartışan Fas uyruklu Jamal Doumane, çıkan kavgada hayatını kaybetti. Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 10.30 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescid Mahallesi’nde meydana geldi. 57 yaşındaki Fas uyruklu Jamal Doumane, olay günü arkadaşlarını ziyaret etmek için eskiden güvenlik olarak çalıştığı gece kulübüne gitti. Sabah saatlerinde kulüpten çıkan Doumane, Şişli’deki evine gitmek için yoldan geçen bir taksiyi durdurdu. Taksici Doğan G. iddiaya göre adamı, gideceği adresi “kısa mesafe” bulması nedeniyle aracına almadı. Bunun üzerine duruma sinirlenen Doumane, giden taksinin arka tamponuna eliyle vurdu. Bunun üzerine aracından inen taksici ile Faslı Doumane arasında tartışma çıktı.

Taksici Doğan G.

YUMRUK ATIP DÜŞÜRDÜ

Tartışmanın bir anda kavgaya dönüştüğü olayda, taksici, attığı yumrukla Doumane’yi yere düşürdü. Başını kaldırıma çarpan adam olduğu yerde hareketsiz şekilde kalırken, taksici ise aracına binerek kaçtı. Kavgadan sonra olay yerinden ayrılan taksi şoförü Doğan G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan G. hakkında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘kasten yaralama’ suçundan “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

YARALAMA SUÇU CİNAYETE DÖNDÜ

Hastaneye kaldırılan Doumane’nin beyin ölümü gerçekleşti. Gece saatlerinde hayati fonksiyonları duran adam hayatını kaybetti. Jamal Doumane’nin hayatını kaybetmesiyle taksici yeniden gözaltına alındı. Doğan G, “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” suçundan tutuklandı.


Beyoğlu'nda taksici ile kavga eden Faslı hayatını kaybetti
Beyoğlu'nda taksici ile kavga eden Faslı hayatını kaybetti

Beyoğlu'nda taksi şoförüyle tartışan Fas uyruklu Jamal Doumane, çıkan kavgada başını kaldırıma çarparak hayatını kaybetti. Olay, 14 Ağustos Pazartesi saat 10.40 sıralarında, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Fas uyruklu Jamal Doumane, hareket halindeki 34 TAV 28 plakalı taksiye yumruk attı. Bunun üzerine aracından inen taksi şoförü Doğan G., Jamal Doumane'nin boğazını sıkarak tekme atmaya çalıştı. Daha sonra Doumane, elindeki poşeti kendi arabasına bırakıp Doğan G.'nin üzerine doğru gitti. Doğan G., Doumane'yi eliyle iterek düşürdü. Tartışmayı gören vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların tüm ısrarlarına rağmen Doumane, taksi şoförü Doğan G.'nin peşinden gitti. Daha sonra Doğan G, Doumane'ye yumruk ve tekme atıp yere düşürdü. Taksici olay yerinden ayrıldı. Yerde baygın halde yatan Doumane'nin yanına gelen vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Doumane'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Fas uyruklu Jamal Doumane'nin hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Taksi şoförü Doğan G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Doğan G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla ev hapsine mahkum edildi.


#Cinayet
#Taksici
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