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POLİTİKA

Taksilere denetim: 73'ü men edildi

Türkiye genelinde 23 bin polis ve jandarmanın katılımıyla vale ve taksilere yönelik yapılan denetimlerde 559 işletme hakkında tutanak tutuldu. 53 işletme ve 45 valeye idari yaptırım uygulandı. Uygulamada ayrıca denetlenen 12 bin 139 ticari taksiden 73’ü trafikten men edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Taksilere denetim: 73ü men edildi
Fotoğraf: Arşiv

Ülke genelinde dün 6 bin 939 emniyet ve 16 bin 83 jandarma personeli olmak üzere toplam 23 bin 22 personel, 6 bin 689 ekip ve 97 dedektör köpeği ile 5 bin 32 noktada eş zamanlı olarak vale hizmetleri ile ticari taksi sürücülerine yönelik uygulama gerçekleşti.

559 İŞLETMEYE TUTANAK

Toplam 4 bin 34 işletme ile 141 jandarma bölgesinde bulunan toplam bin 778 vale personeli denetlendi. Denetimlerde ilgili yönetmelik çerçevesinde eksikliği tespit edilen 559 işletmeye tutanak tutuldu, 53 işletme ile 45 valeye idari yaptırım uygulandı.

742 TAKSİYE CEZA

Ticari taksi sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde ise 12 bin 139 ticari taksi kontrol edildi. Bu kontrollerde 73 ticari taksi trafikten men edilirken, 1 sürücü belgesi geri alındı. Ayrıca toplamda 742 ticari taksiye cezai işlem uygulandı.

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