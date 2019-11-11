Gündem Taksim Camii 2020de açılacak
İSTANBUL

Taksim Camii ne zaman ibadete açılacak? - Taksim Camii kapasitesi

Taksim Camii 2020’de açılacak

Temeli 17 Şubat 2017’de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare inşaat alanına sahip Taksim Camii’nin yapımı devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim Camisi’nin dış cephe mermer kaplama işleminin yüzde 90’ının bittiğini, gelecek yıl yaz aylarında ibadete açılmasının planlandığını kaydetti.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Taksim Camisi’nin dış cephe mermer kaplama işleminin yüzde 90’ının bittiğini, gelecek yıl yaz aylarında ibadete açılmasının planlandığını kaydetti.

Kaba inşaatı tamamlanan camide mermer kaplama ve çelik işçilik çalışmaları sürüyor, 61 metre yüksekliğindeki 2 minarenin taş kaplaması yapılması için de iskele kuruldu.

KÜLTÜR SANAT ALANI DA OLACAK

  • Caminin son durumuyla ilgili bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Caminin dış cephesindeki mermer kaplama çalışmaları devam ediyor. Caminin mermer kaplama işleminin yüzde 90’ı tamamlandı. Yıl sonu itibariyle caminin dış cephe mermer kaplaması tamamlanacak” diye konuştu.
  • Yıldız, camide sıva çalışmalarının da devam ettiğini anlatarak, şöyle devam etti: ‘’Yine caminin içerisinde çelik konstrüksiyon döşemesi çalışmaları başladı. Kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. Saçaklarda düzenleme çalışmaları devam ediyor. Cami yavaş yavaş kendisini gösteriyor. İşçiler çok titiz çalışıyor. O estetik katkı önemseniyor. Yıl sonunda özellikle ocak ayında hat, tezyinat, süsleme gibi aşamalara başlanacak. Tabii bunlar ince işçilik olduğu için içeride yapılacak olan düzenlemeler biraz zaman alacaktır. Çünkü caminin Taksim’e yakışan bir estetik ve zarafette olması gerekiyor. Buraya yerli yabancı pek çok misafirimiz gelecek, camiyi ziyaret edecekler. Cami ibadet mekanının yanında kültür-sanat alanı da olacak. 2020 yılının yazında Taksim Camii ibadete inşallah açılacak.’’

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