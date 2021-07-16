​Taksim Camisi’nde şehitler için mevlit

Taksim Camisi’nde FETÖ’nün hain darbe girişiminde şehit olan 251 vatandaş için okunan hatimlerin duası yapıldı ve mevlit okutuldu. İstanbul Valiliği, Ensar Vakfı, 15 Temmuz Derneği ve Evrensel Hafızlar Derneği’nin organizasyonuyla 251 şehit için 251 hatim indirilmesi için çalışma yapıldı.
- Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, komutanlar ve vatandaşlar katıldı. Taksim Camisi’ndeki mevlit programında İstanbul İl Müftüsü Prof.Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından Kur’an-ı Kerim okutulup hatim indirildi. Maşalı 15 temmuz darbe girişimi sırasında 251 vatandaşın şehit olduğunu yüzlerce insanın gazi olduğunu belirterek, “Milletin bu milli mücadelesine karşı hiçbir güç hainlik yapamayacaktır” dedi.