Taksim için 1 Mayıs kararı

1 Mayıs nedeniyle 103 etkinlik müracaatı yapıldığı ve bu taleplere izin verildiği öğrenildi.

İstanbul'da ise kutlamalar için 40 yer ilan edildi. Mega kentte 29 cadde trafiğe kapatılacak.

1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için başvuruda bulunan ve Taksim'e çağırmaya devam bazı sendikalara izin verilmeyeceği ise İstanbul Valiliği tarafından taraflara iletildi.