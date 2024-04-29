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Taksim için 1 Mayıs kararı

1 Mayıs kutlamaları ile ilgili Taksim meydanı ile ilgili müraacatta bulunan taraflara taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği tarafından iletildi.

11:40 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:46 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
'nde İstanbul'da Taksim Meydanı'nda gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceği açıklandı.

1 Mayıs nedeniyle 103 etkinlik müracaatı yapıldığı ve bu taleplere izin verildiği öğrenildi.


İstanbul'da 40 yer ilan edildi


İstanbul'da ise kutlamalar için 40 yer ilan edildi. Mega kentte 29 cadde trafiğe kapatılacak.


1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için başvuruda bulunan ve Taksim'e çağırmaya devam bazı sendikalara izin verilmeyeceği ise İstanbul Valiliği tarafından taraflara iletildi.




#taksim
#1 mayıs
#İstanbul
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