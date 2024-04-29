Taksim için 1 Mayıs kararı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
'nde İstanbul'da Taksim Meydanı'nda gösteri ve yürüyüşe izin verilmeyeceği açıklandı.
1 Mayıs nedeniyle 103 etkinlik müracaatı yapıldığı ve bu taleplere izin verildiği öğrenildi.
İstanbul'da 40 yer ilan edildi
İstanbul'da 40 yer ilan edildi
İstanbul'da ise kutlamalar için 40 yer ilan edildi. Mega kentte 29 cadde trafiğe kapatılacak.
1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için başvuruda bulunan ve Taksim'e çağırmaya devam bazı sendikalara izin verilmeyeceği ise İstanbul Valiliği tarafından taraflara iletildi.
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37 dakika önce