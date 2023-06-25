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Taksim-Şişhane metro istasyonu bugün kapalı

İstanbul'da Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

12:18 . 25/06/2023 Pazar
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İstanbul'da bugün Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

İşletmeye kapalı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda, saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın işletmeye kapalı olacağı kaydedildi. Açıklamada, araçların Şişhane ve Taksim istasyonlarında durmayacağı belirtildi.

#Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
#Taksim
#Şişhane
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