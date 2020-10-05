Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Taksimde değnekçi tarifesi Bir saati 15 lira
İSTANBUL

Taksim'de değnekçi tarifesi: Bir saati 15 lira

Taksim'de Ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler yine ortaya çıktı. Aracını Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Hacısüleymanoğlu ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Hacısüleymanoğlu değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Taksim'de değnekçiler yine ortaya çıktı.
Taksim'de değnekçiler yine ortaya çıktı.

İstanbul Taksim'de Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, haber ekibinden de para istediler. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen ekibe yaklaşan değnekçi bir saat için 15 Türk Lirası para istedi.

DHA
Gümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, haber ekibinden de para istediler.

YAVAŞLAYAN TÜM ARAÇLARIN YANINA YAKLAŞTI

  • Gümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen ve iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyir halindeyken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdiler.

Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA
Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da değnekçi terörü hız kesmiyor: İş yerini basıp, ortalığı savaş alanına çevirdiler
GÜNDEM
İstanbul'da değnekçi terörü hız kesmiyor: İş yerini basıp, ortalığı savaş alanına çevirdiler

Şişli'deki otopark eşkıyalarına operasyon: Tehdit, yapma, kasten yaralama...
GÜNDEM
Şişli'deki otopark eşkıyalarına operasyon: Tehdit, yapma, kasten yaralama...
Abone Ol Google News
Değnekçiler yine meydanda

Değnekçiler yine meydanda

​Ağustos ayında bir kişiyi bıçaklayarak yaralamışlardı.
İki otomobil koyun sürüsüne çarptı

İki otomobil koyun sürüsüne çarptı

​Manisa'daki kazada 7 kişi yaralandı, 15 koyun telef oldu.
Cepheden kaçıyor sivilleri vuruyor

Cepheden kaçıyor sivilleri vuruyor

Karabağ'da varlık gösteremeyen Ermenistan savaş suçu işliyor.
İki buçuk saatlik Libya zirvesi

İki buçuk saatlik Libya zirvesi

​Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alındı.

​Aliyev, Ermenistan'ın yapması gerekenleri sıraladı.
Mısır'da<br>devlet terörü

Mısır'da
devlet terörü

​İki darbe karşıtı daha idam edildi.

Oruç Reis yeni göreve hazır

Oruç Reis yeni göreve hazır

​Limandan ayrılarak Antalya açıklarına demirledi.

Altı ay sonra ilk umre

Altı ay sonra ilk umre

Mescid-i Haram günde 10 kez dezenfekte edilecek.
ÖTV’ye rağmen rekor oto satışı

ÖTV’ye rağmen rekor oto satışı

​Türk otomotiv pazarı rekora koştu.
Sivillere füze!

Sivillere füze!

​Ermenistan yerleşim yerlerini vurmaya başladı.
Doktoru konuştu

Doktoru konuştu

​Trump'ın sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri aktardı.
Galatasaray'ı üzdü

Galatasaray'ı üzdü

​Haftanın kapanışında Galatasaray, Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi.
'Rehavete kapılmamalıyız'

'Rehavete kapılmamalıyız'

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.
Bölgeyi derhal terk edin

Bölgeyi derhal terk edin

​MSB'den Ermenistan-PKK ittifakına son uyarı.

​MHP lideri Bahçeli'den kritik öneri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.