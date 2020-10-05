Taksim'de değnekçi tarifesi: Bir saati 15 lira Taksim'de Ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler yine ortaya çıktı. Aracını Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Hacısüleymanoğlu ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Hacısüleymanoğlu değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı.

Haber Merkezi 05 Ekim 2020, 07:24 Son Güncelleme: 05 Ekim 2020, 07:36 DHA