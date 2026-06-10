Taksimetre açmadan turiste fazla ücret yazan sürücüye rekor ceza

Arnavutköy'den aldığı turist yolcuyu taksimetre açmadan götüren ve fazla ücret talep eden taksiciye 140 bin 500 lira para cezası kesildi, ehliyeti 60 gün süreyle geri alınarak aracı da trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ticari taksi sürücüsünün taksimetre açmadan turist yolcuyu taşıdığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, Arnavutköy'den aldığı turisti Fatih'e götüren taksicinin yolculuk esnasında taksimetreyi açmadığı ve yolcudan yüksek ücret talep ettiği tespit edildi. Turist yolcunun 4 bin 300 lira ücret talep edilmesi üzerine itiraz ettiği anlaşıldı.

140 bin lira idari para cezası

Kimliği tespit edilen taksi sürücüsü F.A. (31) sevk ve idaresindeki ticari taksiyle birlikte yakalandı.

Polis merkezine götürülen taksi sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun "taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre kullanmamak" ile "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden toplam 140 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, ceza puanını aşması nedeniyle sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınan F.A'nın, aracı trafikten men edildi, "ticari taksi sürücü kartı" da iptal edilmek üzere ilgili kuruma bilgi verildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.A, "dolandırıcılık" suçundan dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldı.







