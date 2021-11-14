Gündem Taksisine almadığı yolcuyu kafana sıkarım diyerek tehdit eden sürücünün şoför kartı iptal edildi
İSTANBUL

Taksisine almadığı yolcuyu 'kafana sıkarım' diyerek tehdit eden sürücünün şoför kartı iptal edildi

İstanbul Üsküdar'da dün aracına almadığı yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu 'kafana sıkarım' diye tehdit etmişti. Taksi sürücüsü Sinan K.'ya cezai işlem uygulandı ve şoför kartı süresiz iptal edildi.

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Haber Merkezi DHA
Taksisine almadığı yolcuyu kafana sıkarım diyerek tehdit eden sürücünün şoför kartı iptal edildi
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 34 TBP 61 plakalı taksi şoförünün Sinan K. olduğu tespit edildi.

Üsküdar, Altunizde'de dün sabah saatlerinde gazeteci Fırat Fıstık taksiye binmek istedi. 34 TBP 61 plakalı taksinin şoförü Fıstık'ı aracına almadı. Fıstık, bunun üzerine telefonunun kamerası ile görüntü almaya başladı.

Fıstık'ı "kafana sıkarım" diyerek tehdit eden taksici küfrederek aracından çıktı. O anlar görüntülere yansıdı.
Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, 34 TBP 61 plakalı taksi şoförünün Sinan K. olduğu tespit edildi.

ŞOFÖR KARTI SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ

Yapılan kontrollerde 34 TBP 61 plakalı taksinin İBB çalışma belgesinin askıya alınması nedeniyle Sinan K.'ya, 'Büyükşehir Belediye Kanunu ile Belediye kanunu kapsamında ilgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak' maddesi uyarınca 1339 lira idari para cezası uygulandı.

34 TBP 61 plakalı araç ise 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca İBB tarafından Sinan K.'nın şoför kartı süresiz olarak iptal edildi.

Aracına almadığı müşteriyi 'kafana sıkarım' diye tehdit eden taksici kamerada
OYNAT 00:31
Aracına almadığı müşteriyi 'kafana sıkarım' diye tehdit eden taksici kamerada
Üsküdar Altunizade'de aracına almadığı yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu 'kafana sıkarım' diye tehdit etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri olayın yaşandığı yerde taksilere yönelik denetim yaptı.


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