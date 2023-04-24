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Talas’ta asfalt sezonu hızlı başladı

Kayseri Talas Belediyesi ekipleri havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yeni sezon asfalt çalışmalarına başladı.

04:00 . 24/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kayseri Talas Belediyesi, asfalt çalışmalarına başladı

Kayseri Talas Belediyesi, asfalt çalışmalarına başladı

Sezonun planlamasının daha öncesinden yapıldığı çalışmalarda ilk asfalt Reşadiye Mahallesinde döküldü. Mahallenin ana giriş yolu olan Erciyes Caddesi’nde başlayan çalışmalar altyapı kurumlarıyla birlikte yürütülüyor. Talas Belediyesinin kendi asfalt üretim tesisinde hazırladığı 7 bin 500 ton sıcak asfalt serilip silindirlerle sıkılaştırarak son şekli veriliyor. 2,5 kilometre uzunluğundaki ve 12 metre genişliğindeki Erciyes Caddesi’ndeki çalışmaları inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yetkililerden bilgiler aldı ve mahalle sakinleriyle de sohbet etti.



#Kayseri Talas Belediyesi
#Asfalt çalışması
#Erciyes Caddesi
2 saat önce
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