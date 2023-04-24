Talas’ta asfalt sezonu hızlı başladı

Sezonun planlamasının daha öncesinden yapıldığı çalışmalarda ilk asfalt Reşadiye Mahallesinde döküldü. Mahallenin ana giriş yolu olan Erciyes Caddesi’nde başlayan çalışmalar altyapı kurumlarıyla birlikte yürütülüyor. Talas Belediyesinin kendi asfalt üretim tesisinde hazırladığı 7 bin 500 ton sıcak asfalt serilip silindirlerle sıkılaştırarak son şekli veriliyor. 2,5 kilometre uzunluğundaki ve 12 metre genişliğindeki Erciyes Caddesi’ndeki çalışmaları inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yetkililerden bilgiler aldı ve mahalle sakinleriyle de sohbet etti.