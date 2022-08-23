Talas’ta kış hazırlıkları başladı

Talas Belediyesi’nin her yıl gerçekleştirdiği Talas’ta Kış Hazırlıkları organizasyonu başladı. Birçok hizmetin belediye tarafından ücretsiz sunulduğu organizasyon kapsamında vatandaşlar, reçelden turşuya, meyve suyundan konserveye, yufka ve kuskustan salçaya kadar pek çok ürünü hazırlayarak kışa hazır hale getiriyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Reşadiye Mahallesinde bulunan eski stadyum içerisinde gerçekleşen organizasyonun ilk gününde vatandaşlarla sohbet ederek yapılan hazırlıkları yerinde gördü. Vatandaşlara kolaylıklar dileyen Başkan Yalçın, bereketli olması temennisinde bulundu. Ailece bir arada olarak doğal ürün hazırlamanın çok anlamlı olduğunu kaydeden Başkan Yalçın, deterjandan suya, salça kazanından tuza kadar birçok hizmetin vatandaşlara ücretsiz sunulduğunu ifade etti.

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