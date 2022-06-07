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Talas’ta maharetli eller iş başında

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle kurulan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ bu hafta da vatandaşların uğrak yeri oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Talas’ta maharetli eller iş başında
Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı

Talas Belediyesi ve Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi iş birliğiyle kurulan ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ bu hafta da vatandaşların uğrak yeri oldu. Pazardaki üreticileri ziyaret eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın hem alışveriş yaptı hem de sohbet etti. Ailesi ve arkadaşlarıyla pazara gelen vatandaşlar farklı bir hafta sonu geçirdi.

Ev hanımları tarafından hazırlanan birbirinden güzel el emeği işlerin sergilendiği pazarda el işi tekstil ürünlerinden kışlık yiyeceklere, ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar pek çok ürün, vatandaşların beğenisine sunuldu. Pazara gelip üreticilerle sohbet eden Başkan Yalçın, hediyelik eşyalardan yiyeceğe birçok üründen alışveriş yapmayı ihmal etmedi. Ürünlerden satın alan vatandaşlar da, organizasyonu çok beğendiklerini söyleyerek Başkan Yalçın’a böyle bir pazarı ilçeye kazandırdığı için teşekkür etti.

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