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Talas’ta tarım deseni değişiyor

Talas Belediyesi, ilçe tarımına yönelik yürüttüğü çalışmalarla ürün çeşitliliğinin arttırılmasını sağlıyor. Bu kapsamda belediye tarafından verilen tohum desteği ile Talas’ta ‘Tarım Deseni’ değişiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Talas’ta tarım deseni değişiyor ​
Fotoğraf: Arşiv

Talas Belediyesi, ilçe tarımına yönelik yürüttüğü çalışmalarla ürün çeşitliliğinin arttırılmasını sağlıyor. Bu kapsamda belediye tarafından verilen tohum desteği ile Talas’ta ‘Tarım Deseni’ değişiyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçe tarımına yönelik yürütülen projelerle Talas genelinde ürün deseni değişmeye başladı. Çiftçilere sağlanan tohum desteğiyle ilçe tarımında baklagil üretimi yaygınlaştırılıyor. Belediye tarafından gerçekleştirilen 9 ton nohut ve 9 ton fasulyeden oluşan toplam 18 ton tohum desteği ve diğer teşviklerle 2019 yılında 60 dekar olan baklagil ekili alanı 1.600 dekara çıktı.

İLK DEFA BÖYLE BİR HİZMET GÖRDÜM

  • Talas Belediyesi’nin sunmuş olduğu tohum desteği başta olmak üzere tarımsal hizmetlerden faydalanan çiftçi Ali Sancak, daha önce baklagil üretimi yapmadığını, belediyenin teşvikiyle ilk olarak bu yıl Alaybeyli’de baklagil ekimi gerçekleştirdiğini ifade etti. 200 dekar nohut ve 250 dekar fasulye ekimi yaptığını belirten Sancak, “Talas Belediyemizin vermiş olduğu tohumlarla 200 dekar nohut, 250 dekar fasulye ekimi gerçekleştirdik. Böylece baklagil ekimine ilk olarak Talas Belediyesi ile başlamış olduk. Belediyemize teşekkür ederiz, görüldüğü gibi ürünümüz gayet iyi durumda. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın’a teşekkür ederim.” dedi.

HEM TOHUM HEM ARAÇ DESTEĞİ

Başkan Yalçın tarafından Talaslı çiftçilere yönelik başlatılan çalışmalarla tohum desteğinin yanı sıra tarımsal araç desteği de sağlanıyor. Taş toplama makinesinden anıza direkt ekim makinesine, kompost gübre karıştırma makinesinden gübre dağıtım römorkuna kadar birçok araç Talaslı üreticilerin hizmetine sunuluyor. Bunlara ek olarak kırsalda oluşabilecek yangınlara hızlı şekilde müdahale etmek amacıyla traktörle kullanılabilen yangın söndürme römorkları hizmet veriyor. Kırsal mahallelerde hazır bekletilen bu römorklarla çiftçilerin ürünleri koruma altına alınmış oluyor.

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