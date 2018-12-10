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Talha Uğurluel gözaltına alındı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınarak Erzincan'a getirilen tarihçi yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edildi.

AA
Talha Uğurluel
Talha Uğurluel

Erzincan'daki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan tarihçi yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edildi.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı.

Kente getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Uğurluel, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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