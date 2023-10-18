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Taliban'dan İsrail tepkisi: Saldırıyı sadece kınamakla yetinmeyin

Afganistan'da Taliban geçici hükümeti, İsrail'in, Gazze’de el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıyı "insanlık suçu" olarak nitelendirerek en güçlü şekilde kınadı. Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve insan hakları savunucularına seslenen sözcü Abdul Kahhar Belh, "Saldırıyı sadece kınamakla yetinmeyin, saldırıların önlenmesi lazım." dedi.

11:25 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kahhar Belh, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve insan hakları savunucularına seslenen Belhi, "Saldırıyı sadece kınamakla yetinmeyin, saldırıların önlenmesi lazım." ifadesini kullandı.

Belhi, bu saldırıların önlenmediği takdirde bölgede durumun daha da kötüleşeceğini ve hatta kontrolden çıkabileceğini belirtti.

"Bazı ülkelerin, İsrail terörüne açık destek vermesinin ve bazılarının da sessiz kalmasının siyonist rejimin vahşet ve terörünün devamına zemin hazırladığını" vurgulayan Belhi, devam eden soykırımın acilen durdurulması ve suçluların adalet önüne çıkarılmasını istediklerini kaydetti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihat üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.



#Taliban
#İsrail
#Gazze
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