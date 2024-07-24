‘Talimata uymayan’ polislere suç duyurusu

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen davada, mahkeme başkanının, talimatını dinlemeyen salondaki görevlilerden Emniyet Müdür Yardımcısı M.D., Şube Müdürü U.A.'nın da aralarında bulunduğu 15 polis hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
TANSİYON YÜKSELDİ
Ateş davasının, 2 Temmuz’da görülen duruşmasında mahkeme başkanıyla Ateş ailesinin avukatları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın sanık ve müşteki avukatları arasında devam etmesi üzerine, mahkeme başkanı, tetikçiyi getiren tutuklu polis memuru Muratcan Çolak’ın savunması sırasında gerginlik çıkması üzerine mahkeme başkanı “Yeter” diye bağırarak Ateş ailesinin avukatı Ali Yücel'in duruşmadan çıkarılmasını istedi. Salonda görevli polisler, mahkeme başkanının talimatını yerine getirmedi.
DEFAATLE SÖYLENDİ
Mahkeme başkanınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvuruda, duruşma düzenini bozduğu için avukat Ali Yücel'in salondan çıkartılması yönünde kolluk görevlilerine defaaten talimat verildiği halde, mahkeme başkanı tarafından verilen talimatın yerine getirilmediği, avukatın duruşma salonu dışına çıkartılmasından vazgeçilmek zorunda kalındığı ifade edildi.