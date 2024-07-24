‘Talimata uymayan’ polislere suç duyurusu

Ateş davasının, 2 Temmuz’da görülen duruşmasında mahkeme başkanıyla Ateş ailesinin avukatları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın sanık ve müşteki avukatları arasında devam etmesi üzerine, mahkeme başkanı, tetikçiyi getiren tutuklu polis memuru Muratcan Çolak’ın savunması sırasında gerginlik çıkması üzerine mahkeme başkanı “Yeter” diye bağırarak Ateş ailesinin avukatı Ali Yücel'in duruşmadan çıkarılmasını istedi. Salonda görevli polisler, mahkeme başkanının talimatını yerine getirmedi.