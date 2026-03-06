Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tam 4,5 ton! Piyasaya süreceklerdi: 249 teneke kimyasal içerikli sahte zeytinyağı ele geçirildi

Tam 4,5 ton! Piyasaya süreceklerdi: 249 teneke kimyasal içerikli sahte zeytinyağı ele geçirildi

11:256/03/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Mersin'de depoda 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
Mersin'de depoda 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir depoya yapılan baskında, piyasaya sürülmek için hazırlanan 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Ekipler, Akdeniz ilçesine bağlı Yenimahalle'de bulunan bir depoda sahte zeytinyağı bulunduğu yönündeki ihbar sonrası harekete geçti. Baskın yapılan depoda 18 litrelik teneke kutular içerisinde toplam 249 adet yağ bulunduğunu tespit edildi. Durum Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen teknik ekip, teknelerden numune aldı.

Kimyasal içerik çıktı

İncelemede; kutularda zeytinyağı olmadığı ve kimyasal içerikler barındırdığı belirlendi. Piyasaya sürülmesi engellenen yaklaşık 4,5 ton sahte yağ, imha edilmek üzere geri dönüşüm merkezine götürüldü. Olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulurken, sahte gıda üretimi ve satışı ile ilgili yasal süreç de başlatıldı.



#Mersin
#zeytinyağı
#kimyasal
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fidye na zaman verilir, bayramdan sonra verilir mi, caiz mi?