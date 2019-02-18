Listelerin salı günü YSK’ya bildirilmesinin ardından hangi partinin nerede aday çektiği netlik kazanacak. Aday listelerinin teslim edilmesinin ardından Cumhur İttifakı tam kadro sahaya inecek.

YENİ İLLER EKLENDİ

AK Partili Mehmet Özhaseki ve MHP’li Sadir Durmaz, ittifakın genişlemesi için hafta sonu yoğun mesai harcadı. 30 büyükşehir ile liderlerin memleketleri Rize ve Osmaniye’de yapılan ittifakın kapsamı genişledi. İttifaka Kars, Iğdır, Hakkari, Şırnak, Batman, Siirt, Ağrı, Bitlis, Tunceli ve CHP’nin elindeki Giresun, Çanakkale, Sinop, Edirne, Kırklareli, Yalova ve Zonguldak da eklendi.

ORTAK LİSTE FORMÜLÜ

İttifak yapılacak illerde belediye meclis üyeliklerinde ortak liste formülü uygulanacak. AK Partili belediyelerde MHP AK Parti’nin listesinden, MHP’li belediyelerde de AK Parti MHP’nin listesinden seçimlere girecek. Aday listelerinin YSK’ya tesliminin ardından Cumhur İttifakı tam kadro sahaya inecek. Seçim çalışmalarında AK Parti ve MHP’liler adayları yalnız bırakmayacak.