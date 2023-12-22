Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk Meclis'te

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, HDP'li Sevilay Çelenk'in Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile ilgili "liyakatsizlik" eleştirilerine sert çıkıştı. Ersoy, "Milliyetçi ve vatansever olması sizi rahatsız ediyorsa beni hiç rahatsız etmiyor. Türkiye ve dünya çapında kabul görmüş bir tiyatrocu. Sonuna kadar genel müdürümün arkasındayım" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.