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Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk Meclis'te

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Devlet Opera Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılı bütçe görüşmelerini takip etti.

16:33 - 22/12/2023 Cuma
AA
Tan Sağtürk - Tamer Karadağlı
Tan Sağtürk - Tamer Karadağlı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı genel kurula katıldı.

Devlet Opera Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk de 2024 yılı bütçe görüşmelerini izledi.

Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk'ün Meclis'teki ilk görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı. Bazı kullanıcılar, "Sanatçılar koltuklara çok yakıştılar" yorumunda bulundu.


  • Usta oyuncu Tamer Karadağlı 11 Ağustos'ta Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı. Usta balet Tan Sağtürk ise 15 Eylül'de Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak görevlendirilmişti.


#Tamer Karadağlı
#Tan Sağtürk
#TBMM
#Bütçe görüşmeleri
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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