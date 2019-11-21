Gündem Tamir ettiği ocağı çakmakla kontrol eden usta mutfağı havaya uçurdu
ŞANLIURFA

Tamir ettiği ocağı çakmakla kontrol eden usta mutfağı havaya uçurdu

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında patlama meydana geldi. Patlamanın doğalgazlı ocağı tamir eden ustanın kontrol etmek için çakmağı çakmasıyla meydana geldiği öğrenilirken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi İHA
Patlamayla birlikte evde yangın da çıktı.
Patlamayla birlikte evde yangın da çıktı.

Arızalanan doğalgazlı ocağını tamir etmesi için Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki eve usta çağrıldı.

Mutfak duvarı yıkıldı

Eve giden usta, ocağı tamir ettikten sonra kontrol etmek için çakmağı çaktı. Ustanın çakmağı çakmasıyla birlikte patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle mutfak duvarı yıkılırken usta ise yaralandı. Patlamayla birlikte evde yangın da çıktı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, ambulans ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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