Tamir ettiği ocağı çakmakla kontrol eden usta mutfağı havaya uçurdu

Arızalanan doğalgazlı ocağını tamir etmesi için Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın en üst katındaki eve usta çağrıldı.

Mutfak duvarı yıkıldı

Eve giden usta, ocağı tamir ettikten sonra kontrol etmek için çakmağı çaktı. Ustanın çakmağı çakmasıyla birlikte patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle mutfak duvarı yıkılırken usta ise yaralandı. Patlamayla birlikte evde yangın da çıktı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Patlama sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, ambulans ve doğalgaz ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.