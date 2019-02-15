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İSTANBUL

Tandırda mı yaktılar

2018 faaliyet raporunun “İnfazdan sonra tandırı yaktılar” bölümünde S. Arabistan başkonsolosluk konutunda ısı değeri bin dereceye kadar yükselen bir tandır olduğu belirtiliyor. Rapora göre tandır yakıldığında DNA’dan tek zerre bile kalmayabilir. Polis, timin bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş etmesini de planın parçası olarak değerlendiriyor.

Şahin Şen Yeni Şafak
Kaşıkçı’nın, konsolosluk rezidansındaki tandırda yakılarak küle çevrilmiş olabileceği belirtildi.
Kaşıkçı’nın, konsolosluk rezidansındaki tandırda yakılarak küle çevrilmiş olabileceği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yayımlanan 2018 yılı faaliyet raporunda, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bugüne kadar bilinmeyen detaylara yer verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan tarafından basına tanıtılan raporda, Cemal Kaşıkçı’nın naaşının infaz edildikten sonra parçalara ayrılıp yakılmış olabileceği imasında bulunuldu. Raporda, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda 2 su, bir doğalgaz kuyusu ve odunla ateşlenebilen bir tandır bulunduğu belirtildi. Raporun “İnfazdan sonra tandırı yaktılar” başlıklı bölümünde şu ifadelere yer verildi: “Çifte ateşle ısı değerini bin dereceye yükselten bir tandır... O ısıda DNA’dan tek bir zerre bırakmayacak bir tandır...”

ADLİ TIPÇI TUBEYKİ VURGUSU

Olay günü konsolosluk rezidansına giriş yapan 15 kişilik infaz ekibine dikkat çekilen raporda, “Üstelik ekipte yüksek lisans tezini ‘kemikten elde edilen DNA analizi’ üzerine yapmış bir uzman da (Suudi İçişleri Bakanlığı Adli Tıp Uzmanı Tabip Yarbay Salih Muhammed Tubeyki) bulunuyor. Çürüyen ve yakılan kemikler üzerinde ‘DNA var ya da yok’ bilebilecek bir uzman” ifadeleri kullandı.

32 PORSİYON ET

  • Bölgede yapılan araştırmalarda infaz timinin Kaşıkçı’yı öldürdükten sonra konuta ünlü bir restorandan 32 porsiyon pişmemiş et sipariş edildiği aktarılan raporda, “İster istemez akıllara birçok soru daha takılıyor. Tandırda et pişirmek önceden yapılan planların bir parçası mıydı? Elbette bu sorular aydınlatılacak. Araştırmalar henüz sonuçlanmış değil” ifadelerine yer verildi. Raporda ayrıca olay günü (2 Ekim 2018) Kaşıkçı’yı konsolosluğun kapısında bekleyen görevlinin anında içeriye bilgi verdiğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

CENGİZ DE ÖLDÜRÜLEBİLİRDİ

“Aynı görevli Hatice Cengiz’i gördüğü halde içeriye ‘Kaşıkçı’yı dışarıda bekleyen var’ demiyor. Bahsetmiş olsa belki infaz durdurulurdu. Bir ihtimal daha var... Belki de Hatice Cengiz nişanlısı gibi o vahşetin ikinci kurbanı olacaktı.” Kimyasallarla temizlenmiş alanların planlı cinayetin delillerinin karartıldığının işareti olduğu aktarılan raporda, infaz timinin otelde bırakılması gerekirken yanlarına aldıkları bavulları girişte kolaylıkla taşıdıkları, çıkışta ise zorlanarak götürdüklerine dikkati çekildi.

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KATİLLER AYNI KAREDE

Cemal Kaşıkçı cinayetinin en önemli aktörü olan Suud el-Kahtani’nin, azmettirici Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri yönetimine olan yakınlığını ortaya koyan çarpıcı bir fotoğraf karesi daha ortaya çıktı. Anadolu Ajansı’nın hazırladığı ‘Cemal Kaşıkçı Cinayeti’ kitabında yer alan fotoğrafta, Kahtani şu kişilerle birlikte yemek yerken görülüyor: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, BAE Devlet Başkan Yardımcısı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid el-Makdum, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamid bin İsa el-Halife, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Bahreyn Kraliyet Muhafızları Komutanı Nasır bin Hamid el-Halife. Kitapta, fotoğrafın Kahtani’nin Twitter hesabından 18 Nisan 2018’de paylaşıldığı ve Suudi Arabistan’ın Zahran kentindeki 29. Arap Birliği Zirvesi sonrasında çekildiği belirtiliyor.


  • Türkiye’ye komplo kurulamaz
  • Cinayete ilişkin yüzlerce kamera kaydının 60 polis tarafından incelendiğine yer verilen raporda, bilgi sızmasını önlemek için özel gayret gösterildiği ifade edilerek şunlar kaydedildi: “İstanbul Emniyet Müdürlüğü cinayet soruşturmasının her aşamasında milli duruş sergiledi. MİT’le müthiş bir koordinasyon sağlandı. 100’den fazla memurla sürülen her iz, muhatabını zor durumda bıraktı. Ortaya çıkan delilleri gören ülke temsilcileri ertesi gün farklı açıklamalar yapmak zorunda kaldı. Sonunda bütün dünya Türkiye’ye komplo kurulamayacağını net şekilde anladı.”
  • NASA’DAN İHBAR
  • Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma yürüten Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün toplamda 224 ihbarı değerlendirmeye aldığı kaydedilen raporda, en ilginç ihbarlardan birinin ABD’den geldiği belirtildi. Buna NASA ile irtibatlı olduğunu ifade eden bu kişinin “Cemal Kaşıkçı’yı Kahire’ye götürüp öldürdüler” dediği aktarılan raporda, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ciddi bulduğu her bildirimi dikkatle incelediği vurgulandı.

İstanbul Emniyeti Kaşıkçı cinayeti raporu: Hatice Cengiz de öldürülecekti
GÜNDEM
İstanbul Emniyeti Kaşıkçı cinayeti raporu: Hatice Cengiz de öldürülecekti
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