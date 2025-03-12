Tanımadığı kişiyi öldürdü: 'Çocukluktan beri hapiste yattım, dışarıya alışamadım' dedi

"Büyüklerime karşı açık sözlüyüm; çocukluktan beri hapiste yattım, dışarıya alışamadığım doğru. Bu psikoloji benim hep üzerimde vardı. Ölen kişi eğer benim husumetlim olsaydı tasarlardım ama tanımıyorum. Bana küfrettiği için bıçakladım. Benim içimde öldürme hissi yoktu"