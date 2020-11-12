Tanker balıkçı teknesini biçti: 5 ölü Tanker balıkçı teknesini biçti: 5 ölü Adana Karataş’ın 15 mil açıklarında balıkçı teknesine Yunan bayraklı tanker çarptı. Alabora olan teknedeki kaptan Metin Büten ile balıkçılar Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Volkan Vural ve Suriye uyruklu Muhammet Leyla hayatını kaybetti. Kazaya tanıklık eden Mehmetcan Mendi, "Yunan gemisi çok hızlı gidiyordu, tekneyi altına alarak ters çevirdi” dedi.

Haber Merkezi 12 Kasım 2020, 00:00 Son Güncelleme: 12 Kasım 2020, 03:36 Yeni Şafak