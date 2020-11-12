Tanker balıkçı teknesini biçti: 5 ölü

Adana Karataş’ın 15 deniz mili açıklarında dün 05.50’de feci bir kaza meydana geldi. Yunanistan bayraklı tanker balıkçı teknesine çarptı. Kazanın etkisiyle balıkçı teknesi alabora oldu. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevkedildi. Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında denizden tekne kaptanı Metin Büten ile balıkçılar Fevzi Yardımcı, Recep Yıldız, Volkan Vural ve Suriye uyruklu Muhammet Leyla’nın cansız bedeni çıkarıldı.
ALTINA ALIP TERS ÇEVİRDİ
- Denizde ağlarını topladığı esnada teknenin battığını gören ve batığa ulaşıp durumu Sahil Güvenliğe bildiren balıkçılardan Mehmetcan Mendi, “Tekne ters dönmüştü, ağları daha sudaydı. Biz elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık ama sonuç alamadık. Yunan gemisi seyir halinde çok hızlı gidiyordu, tekneyi altına alarak ters çevirdi. Çok ilgisizdi” dedi. Gemiler tekneleri fark edemeyince böyle felaketlerin yaşanabildiğini belirten balıkçı Şeref Türün ise “Balıkçı tekneleri çapa atıyor. Çok yorulunca teknede dinleniyorlar. Gemilerin daha dikkat etmesi lazım” diye konuştu.