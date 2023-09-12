Tanrıkulu’na destek Yeşil Sol’dan

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu
Tanrıkulu’na destek paylaşımında bulunan Yeşil Sol Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Twitter hesabından Tanrıkulu için, “Yıllarca hak mücadelesi verdi. Mazlumların yanı başında durdu. Kardeşimizdir” dedi. Önder, paylaşımına Tanrıkulu için açılan ‘SezginTanrıkuluYalnızDeğildir’ etiketini de ekledi.
SORUŞTURMA AÇILDI
Tanrıkulu, TSK’nın 15 köylüyü helikopterden attığını, köyleri yakarak bombaladığını iddia etmişti. TSK’yı sorgulayacaklarını savunan Tanrıkulu, “TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız” ifadelerini kullanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca; Tanrıkulu hakkında, katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından soruşturma başlatıldı.