Tanrıkulu’na destek Yeşil Sol’dan

İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ayhan Erel, partisi ile CHP arasındaki 'İzmir' adaylığı tartışmalarına ilişkin çok konuşulacak ifadeler kullandı. Yakın dönemde şehre gittiğini belirten Erel, "İzmir çok yorgun bir şehir, gittiğimde gönlümden ‘Keşke İzmir’i bir dönem iktidar partisine mensup bir belediye başkanı yönetse ve bir daha İzmir’i diğer partiler almasın diye sanırım 5 yılda ayağa kaldırırdı’ diye geçirdim" dedi.