Tansu Çiller oyunu Sarıyer'de kullandı

Milletin bu duruşunun, demokrasi standardı çok yüksek ülkelerin de teveccühünü topladığını belirten Çiller, "Bunun için gerçekten milletimizi bir kez daha canıgönülden tebrik etmek istiyorum. Bugün herkes sustu, artık milletimiz konuşuyor. Milletimiz ne derse iyi diyecektir, güzel diyecektir. Tüm milletiz için herkes için kadını, erkeği, genci, yaşlısı, herkes için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.