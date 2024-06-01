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Tansu Çiller'in eşi hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller bu sabah Yeniköy'deki evinde kalp krizi geçirdi. 86 yaşındaki Özer Çiller, hayatını kaybetti.

09:33 - 1/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:52 - 1/06/2024 Cumartesi
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Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller
Tansu Çiller ve Özer Uçuran Çiller

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller bu sabah Yeniköy'deki evinde kalp krizi geçirdi. 86 yaşındaki Özer Çiller, hayatını kaybetti.


Çiller'in bir süredir diyaliz tedavisi gördüğü öğrenildi.


Özer Uçuran Çiller kimdir?


1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller, evliliğinden sonra "Çiller" soyadını aldı.



Saint Joseph Fransız Lisesinde okuduktan sonra Robert Kolejde (Boğaziçi Üniversitesi) mühendislik ve yüksek mühendislik tahsilini yaptı.


Amerika'da Boston ve Connecticut üniversitelerinden MBA derecesi kazanan Özer Uçuran Çiller, 1975 yılına kadar Amatek Inc. şirketinde Holding Ekonomik Kontroller Direktörü olarak görev yaptı.


Özer Uçuran Çiller


#Tansu Çiller
#Amerika
#Boğaziçi Üniversitesi
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