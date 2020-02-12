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İSTANBUL

Tapu bedellerinin dayanağı 2B

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile ilçenin mülkiyet meselesine dair verimli bir röportaj gerçekleştirdik. Hisseli parsellerde tapuyla ilgili sorun bulunmadığını kaydeden Başkan Keskin, rayiç bedellerinin de 2012 yılında kabul edilen 2B yasasına göre ortaya çıktığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultanbeyli
Sultanbeyli

Sultanbeyli son dönemde bir hayli gelişti ve İstanbul’un bu konuda örnek ilçelerinden biri oldu. Bunda şüphesiz sizin çok büyük payınız var. Görev süreniz boyunca Sultanbeyli’de neler değişti?

Hüseyin Keskin: Sultanbeyli’de 2009 yılında görev yapmaya başladık. Bugüne kadar hamdolsun çok sayıda önemli proje gerçekleştirdik. İlçemizin her geçen gün kalkındığını ve geliştiğini söyleyebiliriz. İnsanı merkeze alan çalışmalarımızla hemşehrilerimizin yaşamına değer kattık. Ulaşım, sağlık, eğitim, yeşil alanlar, kültür-sanat alanlarında Sultanbeyli hak ettiği seviyelere geldi. Tabii daha yapacak çok işimiz var.

Hüseyin Keskin

Başkanım ilçenin mülkiyet problemi ne durumda. Bu konuda neler yaptınız?

İlçemizin 110 yıllık mülkiyet problemi bulunuyordu. Hamdolsun bunu geride bıraktık. Önce 2B’ler çözüme kavuştu, ardından Cumhurbaşkanımızın destekleriyle hisseli parsellerin sorunları çözüldü. TBMM’den 2 özel yasa çıktı ve sorunumuz kalmadı. Hızlıca tüm mahallelerimizde çalışma başlattık. Ölçümler gerçekleştirildi ve askı süreci başladı. Ardından tebligatları hazırladık ve bugün geldiğimiz noktada; tebligatını alan hemşehrilerimiz başvurularını yaparak imarlı, ifrazlı tapularını almaya devam ediyor.

Tebligat süreci nasıl işliyor? Rayiç bedeller neye göre oluşturuldu?

İlçemizdeki tüm parsellerin çalışmalarını tamamladık. Biraz önce de ifade ettiğim gibi tebligat sürecini başlattık. Tabi en önemli konu rayiç bedeller. Burada yasanın bize verdiği, halkımızın yararına olan tüm imkanları seferber ettik. 2012 yılında çıkan 2B yasası baz alınarak metrekare fiyatları ortaya çıktı. Daha sonra enflasyon oranlarıyla hesaplandı. Tapu bedelleri konusunda tamamen halkımızın yararına bir çalışmanın içinde yer aldık. Parsellerin yüzde 85’inin metrekaresi 150-500 TL arasında, yüzde 10’unun metrekaresi 500-750 TL arasında.

Herhangi bir indirim söz konusu mu?

Tabii indirimler mevcut. 400 metrekare ve altında arsası olan hemşehrilerimiz yüzde 50 oranında indirimden yararlanacaklar. Diğer taraftan peşin ödemede de yine yüzde 20 oranında indirim uygulanıyor ve 5 yıl taksit süreci bulunuyor. Ayrıca tebligatını alan hemşerilerimize 1 yıl gibi bir sürede başvuru imkânı da tanıyoruz.

Son olarak mülkiyet konusunda ne gibi uyarılarda bulunmak istersiniz?

Vatandaşın alım gücünün farkındayız. Mülkiyet meselesinde vatandaşlarımızın lehine olacak şekilde kanunun elverdiği tüm kolaylıkları sağladık. Ama daha önce de olduğu gibi alım gücünü istismar etmeye çalışanların var olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızdan mülkiyet meselesiyle alakalı herhangi bir sorun durumunda söz ettiğimiz fırsatçılar yerine mülkiyet ofisimize danışmalarını rica ediyorum. Hemşerilerimiz mülkiyet ofisine gelmeleri durumunda bu konuyla alakalı sağlıklı sonuçlara ulaşabilirler.

Fotoğraf:Arşiv
  • *Sultanbeyli halkı için kanunun elverdiği imkânlar sonuna kadar kullanılarak önemli avantajlar sağlandı.
  • *Arsası 400 metrekare ve altında olanlar için oluşan fiyatta yüzde 50 indirim uygulanıyor.
  • *Peşin ödemelerde ise ayrıca %20 oranında indirim uygulanıyor.
  • *Tebligatlar tüm indirimler uygulanarak gönderiliyor. Tebligat sonrası hak sahiplerinin 1 yıl süreyle başvuru imkânı var.
  • *Başvurunun ardından ödeme kolaylığı oluşması için 2B’de olduğu gibi 5 yıl taksit avantajı sunuldu.
  • *Tapu bedellerinde kanunun imkân verdiği en düşük fiyatlar uygulandı.

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