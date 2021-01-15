Tarih belli oldu: Türkiye-Yunanistan görüşmeleri gelecek hafta başlayacak Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda yapılan teknik görüşmelerin gelecek hafta yeniden başlaması bekleniyor.

Haber Merkezi 15 Ocak 2021, 11:32 Son Güncelleme: 15 Ocak 2021, 11:42 AA