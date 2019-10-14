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BİTLİS

Tarih bu anneleri saygıyla yazacak

Bitlisli 140 kadın, Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine destek verdi. Beyaz tülbent takarak yola çıkan kadınlar, “Tarih, Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan gençlerini saygıyla yazacaktır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bitlis annelerinden, Diyarbakır'a destek geldi.
Bitlis annelerinden, Diyarbakır'a destek geldi.

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldan çocuklarının bulunmasını isteyen 54 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 41’inci günde de sürdürdü. Bitlisli kadınlar da, annelerin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde başlattıkları oturma eylemine destek verdi.

140 KADIN DESTEK VERDİ

Annelerin yanında olmak için Bitlis Gökmeydan’da bir araya gelen 140 kadın, beyaz tülbent takarak yola çıktı. Yolculuk öncesi kadınlar adına açıklama yapan Cahide Uzunselvi, annelerin eyleminin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını belirtti. Uzunselvi, şöyle devam etti: “Tarih, Diyarbakır’daki anneleri ve teröre meydan okuyan gençlerini saygıyla yazacaktır.”

ZAFERE ULAŞACAKLAR

“Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alarak evlatlarının dönmesini isteyen anneler, ‘Başka canlar yanmasın’ diye çıktıkları yolda zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. ‘Evladımın ölüsüne bile razıyım’ diyen annelerin masum ve insani direnişlerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur.”

HEPİMİZİN VİCDANİ BORCU

“41 gündür Diyarbakır’da yeni ailelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne ‘dur’ diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimli seslerini yükselten kadınlar, terör örgütünün hain emelleri için, Fırat’ın ve Dicle’nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceklerdir. Duyduğumuz ‘yeter artık’ feryadına destek vermek için safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur.”

Öte yandan Siirt’ten Mehmet Acar da annelere destek olmak için geldiklerini söyleyerek, “Ayrıca terörü lanetlemek için geldik. Yeter artık analar ağlamasın, yeter artık bu bölge halkının çektiği” diye konuştu.

Herkes buraya gelsin

  • Halime Şehitoğlu (orta)
  • PKK’lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Sedat Sorgun (28) için eylemde olan Halime Şehitoğlu, ‘Barış Pınarı Harekatı’nın başarıyla sonuçlanması için dua ettiğini söyledi. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde, 2015’te yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Sedat Sorgun için 11 Eylül’de oturma eylemine katılan Halime Şehitoğlu, Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediklerini söyledi. Harekatın başarıyla sonuçlanması için dua ettiğini belirten Şehitoğlu, annelere de seslenerek, şöyle konuştu: “Biz oturmaya devam edeceğiz. İnşallah operasyon da güzellikle biter. Rabb’im askerimizi, polisimizi, devletimizi ve ülkemizi korusun. İnşallah sonu gelir, biz de evlatlarımıza kavuşuruz. Biz buradayız, evlatlarımız gelene kadar burada olacağız. Bütün anneleri de çağırıyorum; gelsinler. İnşallah operasyon da güzellikle sonuçlanır, devletimiz ve Türkiye’miz rahat eder, biz de rahat ederiz. İnşallah kavuşuruz çocuklarımıza. Yeğenimi almadan gitmeyeceğim.”

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