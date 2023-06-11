|
Gündem

Tarihi cami aslına uygun ihya ediliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelinde tarihi eserlerin korunmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Beyşehir ilçesinde bulunan tarihi Kurucuova Camii’nin restorasyonunu başlattı.

04:00 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kurucuova Camii’nin restorasyonu başladı.

Kurucuova Camii’nin restorasyonu başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihi değerlerin korunması ve sonraki kuşaklara aktarılması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak birbirinden önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Konya’nın binlerce yıllık tarihiyle her köşesinde eşsiz değerler barındırdığına dikkat çeken Başkan Altay, “Büyükşehir olarak şehrimizin sahip olduğu tüm kültürel ve tarihi değerleri korumak ve bunları aslına uygun bir şekilde ihya etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.



#Konya Büyükşehir Belediyesi
#Kurucuova Camii
#Restorasyon
16 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası final maçı kamp kadrosu belli oldu