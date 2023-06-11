Tarihi cami aslına uygun ihya ediliyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihi değerlerin korunması ve sonraki kuşaklara aktarılması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak birbirinden önemli çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Konya’nın binlerce yıllık tarihiyle her köşesinde eşsiz değerler barındırdığına dikkat çeken Başkan Altay, “Büyükşehir olarak şehrimizin sahip olduğu tüm kültürel ve tarihi değerleri korumak ve bunları aslına uygun bir şekilde ihya etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz” diye konuştu.