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ANKARA

Tarihi doğal gaz keşfinde kritik adım: Filyos’a doğru yol aldı

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek gemi bölgeye ulaşmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaparken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı’ndan çıkış yaparak Filyos’a doğru yol aldı” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Tarihi doğal gaz keşfinde kritik adım: Filyos’a doğru yol aldı
Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi Filyos’a doğru yol aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı’ndan çıkış yaparak Filyos’a doğru yol aldı” ifadelerini kullandı.

Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
GÜNDEM
Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Karadeniz gazı için gelen gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti: Deniz tabanına boruları yerleştirecek
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Karadeniz gazı için gelen gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti: Deniz tabanına boruları yerleştirecek
Karadeniz'de keşfedilen doğal gazı taşıyacak boruları deniz tabanına yerleştirecek gemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından, bölgeye ulaşmak üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.


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