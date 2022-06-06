Tarihi doğal gaz keşfinde kritik adım: Filyos’a doğru yol aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Karadeniz gazında kritik bir safhayı daha geride bırakıp, hedefe bir adım daha yaklaşıyoruz. Deniz tabanına boruları yerleştirecek gemi, bugün Çanakkale Boğazı’ndan çıkış yaparak Filyos’a doğru yol aldı” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti