Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ele geçirildi

Tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ele geçirildi

20:5410/03/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Tevrat Muğla Müze Müdürlüğü’ne teslim edilecek.
Tevrat Muğla Müze Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe’de, jandarma ekipleri tarafından bir kişinin üzerinde yapılan aramada, 15’inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri kaplı Tevrat ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.U.’nun (56) elindeki Tevrat’ı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Menteşe’nin Kötekli Mahallesi'nde yolda durdurulan M.U.’nun üzerinde yapılan aramada 15’inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri kaplı Tevrat ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, ele geçirilen Tevrat’ın ise Muğla Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.




#Muğla
#Tevrat
#Operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okullarda ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? Mart ara tatili bu hafta mı başlıyor? 2026 ara tatil tarihleri