Tarihi kalenin eteklerinde yangın

Kozan Kalesi eteklerindeki ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Rüzgarında etkisi ile giderek büyüyen yangın belediyeye ait sosyal tesisler ile manastır piknik alanı ve kale yürüyüş yolunun bulunduğu alanda etkili oldu.

Yangına Adana Büyükşehir Belediyesine ait itfaiyeler ve Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile müdahale edildi. Yangının meydana geldiği nokta yerleşim alanlarına yakın olduğu için tedbir amaçlı olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

İHA Yangına arazözler ile müdahale edildi.

Kaleye gezmeye gelen vatandaşlar tahliye edildi

Vatandaşlar polis ekiplerince uyarılırken yangının başladığı saatten itibaren kaleye gezmek için araçları ile veya yaya olarak çıkanlar tahliye edildi.

İHA Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken vatandaşlar uyarıldı.

3 hektar alan zarar gördü

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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