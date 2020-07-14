Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Tarihi kararın ardından akın akın Ayasofyaya koşuyorlar
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
İSTANBUL

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin ardından vatandaşlardan yoğun ilgi

Tarihi kararın ardından akın akın Ayasofya'ya koşuyorlar

10 Temmuz'da Danıştay'ın kararı ile müze statüsünden çıkartılarak yeniden cami vasfına kavuşan Ayasofya'ya vatandaşlardan yoğun ilgi. Girişlerin tamamen kapatıldığı alana gelen vatandaşlar didik didik arandıktan sonra Ayasofya meydanına alındı. Burada hatıra fotoğrafları çektiren vatandaşlar ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz için de programlar yaptığı öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlardan Ayasofya'ya yoğun ilgi.
Vatandaşlardan Ayasofya'ya yoğun ilgi.

Ayasofya’nın ibadete açılması kararının ardından tarihi cami ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşların ve turistlerin Ayasofya’ya ilgisi artarak devam ediyor.

İHA
Ayasofya önüne gelen vatandaşlar...

CHP'den Ayasofya tepkisi: Osmanlı hukukuyla Cumhuriyet'i yok saydınız
GÜNDEM
CHP'den Ayasofya tepkisi: Osmanlı hukukuyla Cumhuriyet'i yok saydınız

İLK NAMAZ İÇİN PROGRAM YAPIYORLAR

  • Ayasofya’nın 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması kararının ardından cami önüne vatandaşların ziyareti devam ediyor. Binlerce insan şimdiden ‘24 Temmuz Cuma günü Ayasofya’da nasıl namaz kılabiliriz’ diye program yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Diğer ülkelere ancak alınan karara saygı göstermek düşer
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Diğer ülkelere ancak alınan karara saygı göstermek düşer

İHA
Ayasofya önüne gelen vatandaşlar...

GİRİŞLER TAMAMEN KAPATILDI HERKES DİDİK DİDİK ARANIYOR

Eline Türk bayrağını alan Ayasofya’nın önüne gelerek caminin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Öte yandan 24 Temmuz günü Cuma namazı kılınacak camide üst düzey güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya Camii çevresinde polis barikatlarıyla girişler tamamen kapatılırken, camii çevresine gelen vatandaşların üstleri ve çantaları aranarak meydana alınıyor.

Ayasofya'nın ilk imamı Ferruh Muştuer'in sesinden 'Ayasofya'da Fetih Suresi'
OYNAT 00:58
Ayasofya'nın ilk imamı Ferruh Muştuer'in sesinden 'Ayasofya'da Fetih Suresi'
Türkiye'nin merakla beklediği 'Ayasofya'nın ilk imamı kim' olacak sorusu cevap buldu. Alınan bilgilere göre imamlardan biri Ferruh Muştuer olacak. Muştuer İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okumuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said Nursi'nin öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak Ayasofya Camii'nin açılışının hayırlı olması temennilerini iletti
OYNAT 01:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Said Nursi'nin öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak Ayasofya Camii'nin açılışının hayırlı olması temennilerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Câmii'nin aslına rücu etmesi vesileyle; Bediüzzaman Said Nursi'nin 92 yaşındaki öğrencisi Mehmet Fırıncı'yı arayarak, 'Hayırlı Mübarek Olsun' temennilerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Dualarınız, gayretleriniz Rabb'im de elhamdülillah 'Nusret'ini gönderdi' ve bugünlere geldik'' ifadelerini kullanırken Mehmet Fırıncı ise, ''Doğrusu ilk defa Sungur abinin vefaatından sonra bizi davet etmiştiniz, orada söylemiştiniz, 'bir zemini hazırlanması lazım' diye ve hakikaten hazırlandı ve geldi elhamdülillah'' dedi.

Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
OYNAT 03:09
Hüsnü Bayramoğlu'ndan Erdoğan'a: Ayasofya'da Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'nin, 'Ayasofya'nın açılmasını ben göremeyeceğim. Kabrimden seyredeceğim. Hüsnü görecek' dediği talebesi ve son vekili Hüsnü Bayramoğlu'nu aradı. Bayramoğlu'nun 'Cuma namazını sizin kıldırmanızı istiyoruz.' şeklindeki isteğine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülümseyerek, 'O kadar da değil.' yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık
OYNAT 00:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni'nün açılışında konuştu. Erdoğan Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, 'Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık' ifadelerini kullandı.

İHA
İHA
İHA
İHA

Ayasofya'nın ibadete açılması Ekrem İmamoğlu'na soruldu: Dünyanın çeşitli yerlerindeki camilerimiz bu kararla riskli bir duruma düşmüş müdür?
GÜNDEM
Ayasofya'nın ibadete açılması Ekrem İmamoğlu'na soruldu: Dünyanın çeşitli yerlerindeki camilerimiz bu kararla riskli bir duruma düşmüş müdür?

Rusya: Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararı, Türkiye’nin içişleri
DÜNYA
Rusya: Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararı, Türkiye’nin içişleri

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Ayasofya' değerlendirmesi: Ayasofya Camii'nin evrensel kültürel mirası korunacaktır
GÜNDEM
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Ayasofya' değerlendirmesi: Ayasofya Camii'nin evrensel kültürel mirası korunacaktır

Papa çok üzgün: Ayasofya'nın cami olmasından derin acı duyuyormuş
GÜNDEM
Papa çok üzgün: Ayasofya'nın cami olmasından derin acı duyuyormuş

El-Ezher Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasından rahatsız oldu
DÜNYA
El-Ezher Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasından rahatsız oldu
Abone Ol Google News
Komandolarımızın nefesi enselerinde

Komandolarımızın nefesi enselerinde

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Pençe Harekatı açıklaması.
Türkiye - Azerbaycan

Türkiye - Azerbaycan

​Bin yıllık önce vatan belledik bin yıl daha buradayız.
Yıldırım 1 operasyonu başladı

'Yıldırım 1' operasyonu başladı

​Cudi'de başlatılan operasyonda 15 Temmuz detayı.

Bugün hesaba yatırıyoruz

Bugün hesaba yatırıyoruz

​Bakan Albayrak'tan çiftçilere bayram müjdesi.
Bu söylenti yanlış

Bu söylenti yanlış

Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı.

Namazın sıhhatine engel değil

Namazın sıhhatine engel değil

Diyanetten Ayasofya'da bulunan resimlerle ilişkin açıklama.

En utanç verici sözler CHP'den geldi

En utanç verici sözler CHP'den geldi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye Ayasofya tepkisi.

Erdoğan açıklamıştı: Korona tedavisinde dışa bağımlılığı bitirecek.

​Kafkasya uzmanı: Ermenistan bu durumun farkında.

Konut satışlarında rekor artış yaşandı.

​Teknik direktör arayışında bir adım öne çıktı.

​Dünyayı sarsan skandalın perde arkası...

​Selin vurduğu Rize'de hasar çok büyük.
PKK'ya şafak operasyonu

PKK'ya şafak operasyonu

Gaziantep'te ​HDP İl Başkanı ve muhtarlar için gözaltı kararı.
Eşini öldüren katil zanlısından akılalmaz hareket: Cesedi bırakıp baldızına kahvaltıya gitmiş
Gündem

Eşini öldüren katil zanlısından akılalmaz hareket: Cesedi bırakıp baldızına kahvaltıya gitmiş

Mersin’de 6 çocuk annesi eşini oturdukları evde bıçaklayarak öldüren kocası katil zanlısı Habip Demir'in olayın ardından baldızına kahvaltı yapmaya gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı Demir'in burada baldızı ile Mersin'e taşınmalarına neden olduğu için tartıştığı öğrenildi.
Çanakkale’de yangın evi küle çevirdi: 2 yaralı
Gündem

Çanakkale’de yangın evi küle çevirdi: 2 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde iki katlı bir evin alt katında çıkan yangında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Türkiye - Azerbaycan: Bir ananın iki oğlu
Hayat

Türkiye - Azerbaycan: Bir ananın iki oğlu

Hafızası olmayan toplumlar yok olmaya mahkumdur. Türklerin devletini bir cihan imparatorluğuna dönüştüren Fatih, fethettiği İstanbul’a girerken atının sırtından inmiş hocası Akşemsettin’in atının eyerini tutarak şehre girmişti. Tonyukuk’a saygıda kusur etmeyen Bilge Kağan ile Akşemsettin’in atını taşıyan Fatih aynı hafızanın ürünüydü. Bu hafızanın adı da töreydi. Rus’un pışpışlamaları ile çapına bakmadan Azerbaycan’ı kışkırtmaya çalışanlar tarihe göz attıkları zaman görecekleri gerçek Oğuzlara saldıranların sonunun pek hayırlı bitmediğidir. At sırtında töresini cihana taşıyan bir milletin bugünkü çocukları olan Azerbaycan ve Türkiye’nin kardeşliğinin verdiği mesaj da okuyabilene çok açık: Bin yıl önce vatan bellediğimiz bu topraklardan bin yıl daha gitmeye hiç niyetimiz yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.