Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin ardından vatandaşlardan yoğun ilgi
Tarihi kararın ardından akın akın Ayasofya'ya koşuyorlar
10 Temmuz'da Danıştay'ın kararı ile müze statüsünden çıkartılarak yeniden cami vasfına kavuşan Ayasofya'ya vatandaşlardan yoğun ilgi. Girişlerin tamamen kapatıldığı alana gelen vatandaşlar didik didik arandıktan sonra Ayasofya meydanına alındı. Burada hatıra fotoğrafları çektiren vatandaşlar ilk namazın kılınacağı 24 Temmuz için de programlar yaptığı öğrenildi.
Ayasofya’nın ibadete açılması kararının ardından tarihi cami ziyaretçi akınına uğruyor. Vatandaşların ve turistlerin Ayasofya’ya ilgisi artarak devam ediyor.
İLK NAMAZ İÇİN PROGRAM YAPIYORLAR
Ayasofya’nın 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması kararının ardından cami önüne vatandaşların ziyareti devam ediyor. Binlerce insan şimdiden ‘24 Temmuz Cuma günü Ayasofya’da nasıl namaz kılabiliriz’ diye program yapıyor.
GİRİŞLER TAMAMEN KAPATILDI HERKES DİDİK DİDİK ARANIYOR
Eline Türk bayrağını alan Ayasofya’nın önüne gelerek caminin önünde hatıra fotoğrafı çektiriyor. Öte yandan 24 Temmuz günü Cuma namazı kılınacak camide üst düzey güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ayasofya Camii çevresinde polis barikatlarıyla girişler tamamen kapatılırken, camii çevresine gelen vatandaşların üstleri ve çantaları aranarak meydana alınıyor.