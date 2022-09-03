​Tarihi köşkte muhteşem tören

Körfez Belediyesi, KOÜ ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni; Hereke’de tarihi Kaiser Wilhelm Köşkü’nde gerçekleştirildi. 141 fotoğraf sanatçısının 436 eser ile katıldığı yarışmada; jüri değerlendirmesi sonrasında ödül alan fotoğraflar belirlenmiş ve açıklanmıştı. Dün de düzenlenen törenle kazanan eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

GENİŞ KATILIM VARDI

Ödül töreni ve fotoğraf sergisi programına; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Yaşar Çakmak, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, Tarih Profesörü Vahdettin Engin, KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Emel Güray, STK temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

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KÖŞKÜN TARİHİNİ ANLATTI

Tören öncesinde ilk olarak kürsüye Tarih Profesörü Vahdettin Engin geldi. Kaiser Wilhelm Köşkü ile ilgili tarihi bilgiler veren Engin, Hereke’nin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkaracak projeler üreten Başkan Söğüt’e teşekkür etti. Engin’in ardından Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu adına Ali Fuat Altın, yarışmaya katılanlara teşekkür ederken, derneğin en etkin ve en çok proje üreten fotoğraf derneği olduğunu belirtti.

141 FOTOĞRAFÇI, 436 ESER

Altın’ın ardından Başkan Şener Söğüt kısa bir konuşma yaptı. Fotoğrafın anı yakalamak olduğunu belirten Başkan Şener Söğüt, “Fotoğraf sanatçılarımız da Körfez’de en güzel anları yakaladılar. 141 fotoğraf tutkunu 436 eser ile yarışmaya katıldı. Bu yıl 2.’sini düzenliyoruz. Körfez’in tarihini de bir anlamda kayıt altına alıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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GÜZEL BİR ALBÜM OLUŞTURACAĞIZ

Fotoğraf yarışmasını ilçe olarak önemsediklerini belirten Başkan Söğüt, “Çünkü şehirler zaman ilerledikçe dokusu, yapısı ve şekli değişiyor. Şehrin 100 yıl 500 yıl öncesi nasıldı insanlar merak ediyor. Nasıl ki bizim için 100 yıl, 500 yıl önceki fotoğraflar değerliyeyse, 500 yıl sonrada bugün ki fotoğraflar çok değerli olacak. Bu fotoğrafların tamamından çok güzel bir albüm oluşturacağız. İnşallah önümüzde ki yılda 3’üncüncüsünü gerçekleştirip güçlü bir Körfez albümü oluşturmuş olacağız” dedi.

TEK TEK ÖDÜLLERİNİ ALDILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak da katılımcıları tebrik ederken, ödül kazanan eserlerin gerçekten bir birinden güzel olduğuna değindi. Son olarak da Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar kürsüye geldi. Körfez’deki ilk programına katıldığını belirten Kaymakam Kalkar, ödül kazanan isimleri tebrik etti. Konuşmaların ardından da ödül törenine geçildi.

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SERGİYİ DOLAŞTILAR

İlk olarak yarışmanın jürisinde yer alan ve programa katılan; Kemal Kaya, Doç. Dr. İsmail Keskin ve Hüsna Altın’a plaketleri takdim edildi. Daha sonra sırayla protokol üyeleri tarafından birinci olan Hasan Zer, ikinci olan Arzu İbranoğlu ve üçüncü olan Hasan İçel’le mansiyon ödüllerini kazanan İsa Cida ve Sare Kural ile Jüri Özel Ödülünün sahibi Murat İbranoğlu’na ödülleri ve plaketleri takdim edildi. Kokteyl ve tören sonrasında protokol ve sanatseverler sergi alanını dolaştı.