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Tarihi Koza Han'da korkutan yangın

Bursa’da İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ziyaret ettiği 500 yıllık tarihi Koza Han ve Kapalı Çarşı’da yangın çıktı. Yoğun dumandan kaçan vatandaşlar paniğe sebep olurken dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi İHA
Tarihi Koza Handa korkutan yangın
Tarihi Koza Han'da korkutan yangın.

Bursa’da İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ziyaret ettiği 500 yıllık tarihi Koza Han ve Kapalı Çarşı’da yangın çıktı. Yoğun dumandan kaçan vatandaşlar paniğe sebep olurken dumandan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

3 ESNAF ZEHİRLENDİ


Edinilen bilgiye göre, 500 yıllık ipekçiler Çarsı bulunan tarihi Kozahan’ın taç kapısına bitişik bulunan döner büfesinde aşırı yüklenme sebebiyle elektrik tesisatında yangın çıktı. Kısa sürede yangın 3 dükkana daha sıçradı. Koza Han’dan yükselen dumanlar herkesin yüreğini ağzına getirdi. Duman nedeniyle bir anda çarşı içerisinde göz gözü görmez olurken alevlere müdahale eden 3 esnaf dumandan zehirlendi. 112 ekiplerinin Kozahan içerisinde nefessiz kaldığı için müdahale ettiği Kamil Tekin isimli tezgahtar ve diğer iki esnaf ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Hafta sonu münasebetiyle çarşı içerisinde yaşanan yaya trafiği sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlandı. Zaman zaman itfaiye ekipleri ile esnaf arasında tartışma yaşandı. İtfaiye ekiplerinde müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kargaşanın da yaşandığı yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı.

1955 YILINDA YANGIN ÇIKMIŞTI


2008 yılında İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, eşi Edinburg Dükü Prens Philip’in ziyaret ettiği Kozahan ve Kapalı Çarşı’da 1955 yılında Medrese Pasajındaki bir cilt atölyesinde başlayan yangın ile çarşı içerisindeki 300 dükkan küle dönmüş, Kapalı Çarşı yerle bir olmuştu.

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