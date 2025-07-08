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Tarihi Osmanlı hamamı yeniden canlanıyor

Tarihi Osmanlı hamamı yeniden canlanıyor

21:588/07/2025, Salı
IHA
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Gölcük Belediyesi, tarihi Osmanlı hamamını aslına ve fonksiyonuna uygun şekilde restore edecek
Gölcük Belediyesi, tarihi Osmanlı hamamını aslına ve fonksiyonuna uygun şekilde restore edecek

Gölcük Belediyesi, tarihî ve kültürel mirasa sahip çıkma adına tarihî Osmanlı hamamını restore edecek. Hamamın restorasyonu Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan restitüsyon ve restorasyon projelerine uygun şekilde yapılacak.

İlçedeki tarihî ve kültürel mirasa yönelik çalışmalarını sürdüren Gölcük Belediyesi, Yukarı Halıdere'deki tarihî Osmanlı hamamının restorasyonu için 16 Temmuz günü ihale düzenleyecek.

Gölcük Belediyesi, ilçenin tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda daha önce çok sayıda eseri ihya ederek ilçeye ve ilçe turizmine kazandıran Gölcük Belediyesi, şimdi de Yukarı Halıdere'deki tarihî Osmanlı hamamını restore edecek. Yapının ihyası için gerekli restorasyon çalışmaları kapsamında, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Gölcük Belediyesi Encümen salonunda ihale gerçekleştirilecek.



Taşınmaz kültür varlığı olarak tescillendi.

Yukarı Halıdere'de, 14 Nisan 2021 tarihinde Gölcük Belediyesi tarafından kamulaştırılan arsada bulunan tarihî Osmanlı hamamı; Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 8 Temmuz 2021 tarihli, 313 sayılı kararıyla "1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescillenmişti. Hamamın restorasyon ihalesi, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan restitüsyon ve restorasyon projelerine uygun şekilde yapılacak.

Tarihi Osmanlı hamamı

Aslına uygun restore edilecek

Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) denetiminde yürütülecek restorasyon çalışmasıyla, tarihî hamam aslına ve fonksiyonuna uygun şekilde restore edilecek.



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