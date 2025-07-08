Tarihi Osmanlı hamamı yeniden canlanıyor

Gölcük Belediyesi, ilçenin tarihî ve kültürel mirasına sahip çıkmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda daha önce çok sayıda eseri ihya ederek ilçeye ve ilçe turizmine kazandıran Gölcük Belediyesi, şimdi de Yukarı Halıdere'deki tarihî Osmanlı hamamını restore edecek. Yapının ihyası için gerekli restorasyon çalışmaları kapsamında, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü Gölcük Belediyesi Encümen salonunda ihale gerçekleştirilecek.