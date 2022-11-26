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İZMİR

Tarihi Yedi Uyuyanlar Mağarası bölgesinde yangın çıktı

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Panayır Dağı eteklerinde her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Yedi Uyuyanlar Mağarası yakınlarında bulunan iki iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu. İtfaiye ekipleri, yangının 60 metre mesafedeki tarihi mağaraya sıçramaması için büyük çaba harcadı.

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Haber Merkezi İHA
Tarihi Yedi Uyuyanlar Mağarası bölgesinde yangın çıktı
İzmir

Selçuk ilçesinde hem İslam dininde hem Hristiyanlıkta söz edilen Yedi Uyuyanlar Mağarası’nın hemen yakınında bulunan iki restoranda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Efes Antik Kenti’nin yakınlarında, Panayır Dağı eteklerinde bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Yedi Uyuyanlar Mağarası civarında başlayan yangın için ekipler seferber oldu.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin mağaraya sıçramaması için olağanüstü bir çaba sarf etti. Yangın için takviye ekipler sevk edildi.

40 yıllık iki işyeri de kullanılamaz hale geldi

Yoğun çalışmalar sonucunda yangın, mağaraya sıçramadan söndürüldü. Yangında 40 yıllık iki işyeri de kullanılamaz hale geldi. 40 yıllık işletme sahipleri Yavuz Gökkaya ve Mehmet Gökkaya kardeşler, yaşanan bu durumdan oldukça üzgün olduklarını dile getirdi.

Soruşturma başlatıldı

Çıkan yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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