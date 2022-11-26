Tarihi Yedi Uyuyanlar Mağarası bölgesinde yangın çıktı

Selçuk ilçesinde hem İslam dininde hem Hristiyanlıkta söz edilen Yedi Uyuyanlar Mağarası’nın hemen yakınında bulunan iki restoranda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Efes Antik Kenti’nin yakınlarında, Panayır Dağı eteklerinde bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Yedi Uyuyanlar Mağarası civarında başlayan yangın için ekipler seferber oldu.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin mağaraya sıçramaması için olağanüstü bir çaba sarf etti. Yangın için takviye ekipler sevk edildi.

40 yıllık iki işyeri de kullanılamaz hale geldi

Yoğun çalışmalar sonucunda yangın, mağaraya sıçramadan söndürüldü. Yangında 40 yıllık iki işyeri de kullanılamaz hale geldi. 40 yıllık işletme sahipleri Yavuz Gökkaya ve Mehmet Gökkaya kardeşler, yaşanan bu durumdan oldukça üzgün olduklarını dile getirdi.

REKLAM

Soruşturma başlatıldı

Çıkan yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

GÜNDEM Bursa’da yangın evlere sıçramadan son anda söndürüldü