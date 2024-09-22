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Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

09:0522/09/2024, Pazar
IHA
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Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan bir minibüs devrildi. Kazada 12 kişi yaralanırken, minibüsün içerisinden çok sayıda kümes hayvanı ve koyun da çıktı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza yapan minibüs içerisinden çok sayıda kümes hayvanı ile koyunlar da çıktı.


Kaza, Beyşehir'in Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki Şanlıurfalı tarım işçilerinin içerisinde olduğu 63 NN 953 plakalı minibüs, Konya-Hüyük Karayolu'nun 60. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde virajı alamayarak kontrolden çıkıp devrildi. Yol kenarına yan yatan minibüsteki aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi nakledildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yapan tarım işçileriyle beraber minibüsün arka koltuk altları ve koltukların kaldırılmasıyla oluşturulan bölümde aynı araç içerisinde çok sayıda canlı kümes hayvanı ile koyunların yanı sıra bir araç dolusu eşya ile karşılaştı. Kazada, devrilen minibüsün üst bagajındaki eşyalar da yol kenarında toplandı. Tarım işçilerinin Samsun'dan Isparta'ya gittiği öğrenildi. Devrilen minibüs düzeltilerek içerisindeki koyun, kümes hayvanları ve eşyalarla birlikte yediemine teslim edilmek üzere çekici tarafından yoldan kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



#Konya
#trafik kazası
#işçi

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