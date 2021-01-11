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ANKARA

Tarım, plazada çalışmaktan daha cazip olacak

Tarım, plazada çalışmaktan daha cazip olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm hibe ve desteklerde gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyledi. Pakdemirli, "Tarımı plazalarda çalışmaktan, devlet dairelerinde çalışmaktan daha cazip bir iş alanına dönüştürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarımsal hibe ve desteklerde gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Gençlerimizi, hiç ertelemeden tarımın geleceği konusuna kafa yormaya davet ediyorum” dedi.
Tarımsal hibe ve desteklerde gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Gençlerimizi, hiç ertelemeden tarımın geleceği konusuna kafa yormaya davet ediyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm hibe ve desteklerde gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, “Tarımı plazalarda çalışmaktan, devlet dairelerinde çalışmaktan daha cazip bir iş alanına dönüştürmek istiyoruz. Yani biz girişimci bir gençlik, kendi işinin patronu bir gençlik var etmeye çalışıyoruz” dedi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından çevrim içi düzenlenen “Türkiye’de Tarım Öğretiminin 175. Yıl Dönümü Kutlama Programı”nda konuşan Pakdemirli, bundan 40-50 yıl kadar önce az gelişmiş ülkelerin, tarım ülkesi olarak nitelendirildiğini fakat bugün tarımın, ekonomi ve sanayinin ham maddesi olduğunu söyledi.

Bekir Pakdemirli

TARIMIN GELECEĞİNE KAFA YORULMALI

  • Pakdemirli, tarımda bilgi ve teknoloji kullanımını ön sırada tuttuklarını aktararak, bakanlık olarak Ar-Ge çalışmaları için çeşitli kaynaklardan 1 milyar lira bütçe kullandıklarını belirtti. Çiftçi nüfusunun gençleşmesi için bakanlık olarak gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını bildiren Pakdemirli, “Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı ile 47 bin 775 genç çiftçi projesine toplam 1 milyar 435 milyon lira hibe desteği sağladık” dedi.

Bu hafta içerisinde açıkladığımız IPARD-II 10. çağrı ilanında 1 milyar 250 milyon liralık destek ile gençlere pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini söyleyen Pakdemirli, “Bu destek programlarıyla biz, esasen kırsalı kalkındırmaya uğraşıyoruz. Yani gençlerimiz, doğdukları yerde doyabilsin istiyoruz. Tarımda Uzman Eller Projemiz ile gençlerimize alanlarında iş imkanları sunuyoruz. Gençlerimizi, hiç ertelemeden tarımın geleceği konusuna kafa yormaya davet ediyorum” dedi.

SALGIN SÜRECİNİ BAŞARIYLA YÖNETTİK

  • Salgın sürecini başarıyla yürüttüklerine dikkati çeken Pakdemirli, şunları söyledi: “Pandemi başladıktan sonra tam 101 tedbiri hayata geçirdik. Üretimin devam etmesini sağladık. Son iki yılda tarımsal hasılamız yüzde 47 artışla 277,5 milyar liraya ulaştı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı imkanlarla tarım sektörü iki yıldır tüm çeyreklerde büyüme gösteriyor. İlk 3 çeyrek ortalamasında yüzde 5,3 gibi önemli bir büyüme gösteren tarım sektörü ekonomiye katkı sağladı, diğer tüm sektörlerden daha fazla büyüdü. Tarımsal hasılada bugün Avrupa’da birinci, dünyada ilk ondayız.”
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