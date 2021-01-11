Tarım, plazada çalışmaktan daha cazip olacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm hibe ve desteklerde gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, “Tarımı plazalarda çalışmaktan, devlet dairelerinde çalışmaktan daha cazip bir iş alanına dönüştürmek istiyoruz. Yani biz girişimci bir gençlik, kendi işinin patronu bir gençlik var etmeye çalışıyoruz” dedi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından çevrim içi düzenlenen “Türkiye’de Tarım Öğretiminin 175. Yıl Dönümü Kutlama Programı”nda konuşan Pakdemirli, bundan 40-50 yıl kadar önce az gelişmiş ülkelerin, tarım ülkesi olarak nitelendirildiğini fakat bugün tarımın, ekonomi ve sanayinin ham maddesi olduğunu söyledi.

Bekir Pakdemirli

TARIMIN GELECEĞİNE KAFA YORULMALI

Pakdemirli, tarımda bilgi ve teknoloji kullanımını ön sırada tuttuklarını aktararak, bakanlık olarak Ar-Ge çalışmaları için çeşitli kaynaklardan 1 milyar lira bütçe kullandıklarını belirtti. Çiftçi nüfusunun gençleşmesi için bakanlık olarak gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarını bildiren Pakdemirli, “Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı ile 47 bin 775 genç çiftçi projesine toplam 1 milyar 435 milyon lira hibe desteği sağladık” dedi.

Bu hafta içerisinde açıkladığımız IPARD-II 10. çağrı ilanında 1 milyar 250 milyon liralık destek ile gençlere pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceklerini söyleyen Pakdemirli, “Bu destek programlarıyla biz, esasen kırsalı kalkındırmaya uğraşıyoruz. Yani gençlerimiz, doğdukları yerde doyabilsin istiyoruz. Tarımda Uzman Eller Projemiz ile gençlerimize alanlarında iş imkanları sunuyoruz. Gençlerimizi, hiç ertelemeden tarımın geleceği konusuna kafa yormaya davet ediyorum” dedi.

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SALGIN SÜRECİNİ BAŞARIYLA YÖNETTİK