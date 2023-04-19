Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla buluştu.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın her geçen gün ekonomisi ve sosyal hayatıyla bir dirilişin ve yeniden şahlanışın evrelerini gösterdiğini söyledi.
Kirişci, Heyecan Bahçesi Tesisleri'nde düzenlenen sahur programında, kentte görev yapan yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Demokrasilerde medyanın gücünün de her zaman önemli ve kıymetli olduğunu belirten Kirişci, şunları kaydetti:
Kirişci, şehrin her geçen gün ekonomisi ve sosyal hayatıyla bir dirilişin ve yeniden şahlanışın evrelerini gösterdiğini vurgulayarak, Ulu Cami civarında konteynerde faaliyet gösteren kapalı çarşı esnafı başta olmak üzere, kentin farklı bölgelerinde esnafla hasbihal ettiklerini de aktardı.
Programa, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile Kahramanmaraş milletvekili adayları Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuğba Köksal ve Ramazan Gürbak da katıldı.