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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla buluştu

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş'ta yerel basın mensuplarıyla sahur programında bir araya geldi. Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'ın ekonomisinin gün geçtikçe yeniden yükselişe geçtiğini dile getirdi.

09:33 . 19/04/2023 الأربعاء
AA
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın her geçen gün ekonomisi ve sosyal hayatıyla bir dirilişin ve yeniden şahlanışın evrelerini gösterdiğini söyledi.


Kirişci, Heyecan Bahçesi Tesisleri'nde düzenlenen sahur programında, kentte görev yapan yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Demokrasilerde medyanın gücünün de her zaman önemli ve kıymetli olduğunu belirten Kirişci, şunları kaydetti:


"Sizlerin, bizim bu çalışmalarımıza vereceğiniz her türlü destek, bu şehre ve bu şehrin bir an önce kalkınmasına da destek anlamına gelmektedir. Bu şehir, 6 Şubat depremiyle birlikte 12 bin 562 evladını rahmeti rahmana uğurlamış bir şehir ama bu şehir, kahraman bir şehir. Bu kahramanlığı, sıradan, rastlantısal bir kahramanlık asla değildir. 31 Ekim 1919'da Sütçü İmam'a o kahramanca davranışı sergileten ruh neyse, bugün Kahramanmaraş'ta ki 12 bin 562 evladı toprağa vermiş geride kalanlar olarak sergilediğimiz duruş tam da budur."

Kirişci, şehrin her geçen gün ekonomisi ve sosyal hayatıyla bir dirilişin ve yeniden şahlanışın evrelerini gösterdiğini vurgulayarak, Ulu Cami civarında konteynerde faaliyet gösteren kapalı çarşı esnafı başta olmak üzere, kentin farklı bölgelerinde esnafla hasbihal ettiklerini de aktardı.


Programa, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ile Kahramanmaraş milletvekili adayları Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuğba Köksal ve Ramazan Gürbak da katıldı.






#Kahramanmaraş
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Vahit Kirişci
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