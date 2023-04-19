Tarım ve Orman Bakanı Kirişci Kahramanmaraş'ta basın mensuplarıyla buluştu.

"Sizlerin, bizim bu çalışmalarımıza vereceğiniz her türlü destek, bu şehre ve bu şehrin bir an önce kalkınmasına da destek anlamına gelmektedir. Bu şehir, 6 Şubat depremiyle birlikte 12 bin 562 evladını rahmeti rahmana uğurlamış bir şehir ama bu şehir, kahraman bir şehir. Bu kahramanlığı, sıradan, rastlantısal bir kahramanlık asla değildir. 31 Ekim 1919'da Sütçü İmam'a o kahramanca davranışı sergileten ruh neyse, bugün Kahramanmaraş'ta ki 12 bin 562 evladı toprağa vermiş geride kalanlar olarak sergilediğimiz duruş tam da budur."